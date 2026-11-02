Варна е под тревога заради порои и наводнения

БНР - Варна Вече валят сигнали за наводнени участъци и закъсали автомобили.

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Кметът на Варна Благомир Коцев задейства системата предупреждение bg-alert.bg заради риск от порои и наводнения.

"Внимание! Опасност от наводнение и силен вятър в района на гр. Варна! Моля избягвайте подлези и ниските части на града!", се казва в съобщението. Пусната е и карта на застрашените райони.

Вече валят сигнали за наводнени участъци в града. На места движението е силно затруднено. Закъсал е автомобил на ул. "Девня". Заради наводнение е затруднен достъпът до подлеза на фестивалния комплекс.

Проливните дъждове ще продължат до 4 ноември, предупреждават метеоролозите.

Очакваните количества дъжд са между 35 и 65 литра на квадратен метър, което създава предпоставки за локални наводнения, затруднения в движението и рязко усложняване на пътната обстановка.