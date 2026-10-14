Снощи на Витоша заваля сняг. Meteo Balkans публикува кадри от Черни връх и хижа Алеко. На хижата има 4 см сняг. Вчера през деня заваля и в Боровец.

Първи сняг, между 2-3 см падна по проходите в Родопите. В социалните мрежи се появиха снимки с покрити от сняг гори и поздрави за „Честит първи сняг!“, съобщи БНР.

По данни на Областното пътно управление в Смолян сняг има по проходите Превала, Рожен и Пампорово, както и по високите части на областта.

И към момента превалява слаб сняг, но не се задържа на пътното платно.

Няма закъсали автомобили по пътищата, каквито информации се появиха в социалните мрежи.

Температурата е положителна 1 градус.

Тази сутрин и асеновградското село Добростан осъмна с тънка снежна покривка.

Минималните температури в сряда ще бъдат между 5 и 10 градуса. Сутринта ще превалява слаб дъжд в западните и източните райони на страната, а през деня валежите ще бъдат главно по Черноморието. Късно следобед и през нощта валежите постепенно ще спират, а облачността ще се разкъсва от запад на изток. Вятърът ще бъде слаб от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, като в Стара Загора ще достигнат 16 градуса. В района на София се очакват около 12 градуса, а по Черноморието – до 13 градуса. Преди обед над планините ще бъде облачно с валежи от дъжд и сняг. Максималните температури на височина над 2500 метра ще бъдат между минус 4 и минус 1 градус, а на 1500 метра – от 1 до 5 градуса. Интензивни валежи се очакват и над източните части на Балканския полуостров. В четвъртък сутринта ще бъде студено. В петък над западните части на страната се очакват слаби дъждове, докато на изток ще бъде облачно с намалена видимост. В събота слаби валежи ще има над южните и източните райони, а в Западна България ще се задържи облачно с намалена видимост. В неделя над Дунавската равнина ще има повече облаци, докато в Южна България се очакват слънчеви часове.