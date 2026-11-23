Оранжев код за силен вятър е обявен в голяма част от Централна и Западна България за днес, а в останалата част от страната има предупреждение за потенциално опасно време, според сайта на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Днес ще бъде ветровито с умерен и силен югозападен вятър, който след обяд с преминаването на студен атмосферен фронт ще се ориентира от северозапад и още ще се усили, посочва се в прогнозата . Облачността над страната ще бъде предимно значителна. На много места ще вали дъжд, в югоизточната половина от страната преди обяд ще има и слънчеви часове.

Температурите преди обяд ще достигнат до 15°-20°, но около и след обяд от северозапад бързо ще се понижават и на отделни места по високите западни полета за кратко дъждът ще се примесва и ще преминава в сняг, а в Югоизточна България валежите ще са придружени с гръмотевици и ще има условия за градушки.

В София прогнозата е за бурен вятър: скорост 20-29 m/s (70-100 km/h) и/или пориви до 32 m/s (115 km/h).

Над планините облачността ще бъде значителна. Ще духа бурен до ураганен югозападен вятър, който след обяд ще се ориентира от северозапад. Ще има валежи от дъжд, над 1800 метра – от сняг, но след обяд границата ще се снижава. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 1°.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна, преди обяд с повече слънчеви часове. Ще има валежи от дъжд, след обяд на места придружени с гръмотевици. Ще духа умерен и силен югозападен вятър, след обяд ще се ориентира от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 17° и 20°. Температурата на морската вода е 12°-15°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Оранжевия код обхваща областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Сливен, София-град, както и части от Софийска област, Ямбол, Перник, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, Хасково и Кърджали, Велико Търново.