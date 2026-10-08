Сирия недоумява защо България спря да търси потъналите моряци

Сирия е поискала с писмо до българските власти независимо и прозрачно разследване на потъването на кораба "Алфа Уатан", който бе една от мишените на дрон атаката във вторник. Дамаск е настоял да бъдат оповестени причините, довели до прекратяване на издирвателната и спасителната операция в изключителната икономическа зона на България. Всичко това бе съобщено от Франс прес.

България прекрати издирването на екипажа в рамките на денонощието на инцидента. "Не са намерени хора, нито тела, а само лодка, жилетки и част от оборудването на плавателния съд. Не са открити и отломки от дронове", бе казано официално след кратката операция. Счита се, че хората не са имали шансове.

Екипажът на кораба се е състоял от 10 души - 9 сирийци и един египетски граждани. Сирийски граждани споделят снимки и съобщения за смъртта на техни близки в социалните мрежи, съобщи още Франс прес.

МНЕНИЯ

Пред bTV кап. Тодор Георгиев, собственик на шипинг агенция, коментира, че международната практика е търсенето на оцелели да продължи 7 дни. В разговор със "Сега" обаче флотилен адмирал Коста Андреев от организацията БУЛСАР каза, че липсва практика, преценява се на момента от ръководителите на операцията. Съответно те следва да обяснят времетраенето на акцията. Според Андреев шансовете за оцеляване на хората, предвид хипотермията, са били минимални, не повече от 1 час - вероятно това е повлияло на решението за прекратяване на действията. Андреев припомни също, че "Морска администрация", която осъществяваше операцията, не разполага със свой кораб за спасяване. В случая се е разчитало на военни хеликоптери да огледат морето.