Омбудсманът поиска компенсации за спирането на топлата вода

Омбудсманът Велислава Делчева настоява софиянци да получат компенсации за продължителните аварии и спирането на топлата вода от страна на „Топлофикация София“.

В институцията са постъпили стотици жалби само през последния месец заради продължителни прекъсвания на топлоподаването в София. Като причина се сочат изведнъж появили се аварийни ремонти, които в някои райони продължават значително повече от предвидения 48-часов срок. Според Велчева проблеми има в „Младост“, „Изток“ и „Дружба 2“, където ремонтите оставят домакинства без топла вода в началото на отоплителния сезон.

„В този случай хората трябва да искат компенсации и наистина ми се иска и КЕВР, която отговаря за контрола, да насочи своето внимание към „Топлофикация“, да проверят готовността ѝ да посрещне новия зимен сезон, защото виждаме, че нещата се повтарят от миналото лято“, каза омбудсманът пред БНТ.

Според Велчева компенсациите може да бъдат търсени както индивидуално, така и чрез общ иск. Тя обаче смята, че „Топлофикация София“ трябва сама да предприеме действия, без гражданите да бъдат принудени да настояват за обезщетения. Една от възможностите е просто следващата сметка за топлинна енергия да бъде намалена.

Проблеми и с водата

35% повече са жалбите към омбудсмана, свързани с проблеми с водоснабдяването през тази година, каза още Делчева.

"Въпреки че тази година нямаше такива големи кризи, както миналата година в Плевен, трябва да ви кажа, че през тази година 35% повече жалби имаме, свързани с проблеми с водоснабдяването. Има общини и градове с дългогодишни проблеми. И всички знаем, че проблемите са едни и същи, че мрежата е остаряла и трябва да се оправи, че координацията институциите - имам предвид местната власт, заедно с ВиК операторите - трябва много по-добре да си взаимодействат. ВиК операторите също трябва да положат много и допълнителни усилия, за да започнат да предоставят по-добра и по-качествена услуга на гражданите."

Велчева настоява и за законови промени. Тя посочи, че от миналата година се говори за нов закон за ВиК и изрази надежда, че в новия парламент ще намерят време законът да влезе за обсъждане. Защото и във водоснабдяването проблемът е същият - ремонти и спиране на водата без предупреждение, а за гражданите не се предвиждат никакви компенсации.

Трябва да се засили и контролът от страна на ВиК операторите, подчерта също така Делчева. Тя посочи, че сега при възможността за самоотчет някои граждани не подават верни данни и разликите се поемат от изрядните.

"Моето становище и предложение към министъра на регионалното развитие е точно в този смисъл", добяви тя.