Безхаберие: Децата от интерната в с. Варненци живеят над 1 г. в ужасни условия

Година след разкритията за лоши условия и сексуално и физическо насилие в интернат „Христо Ботев“ в село Варненци разследването на прокуратурата все още не е завършило. 21 деца остават там при същите условия, без да има никакви действия на институциите. За това сигнализираха днес омбудсманът Велислава Делчева и неправителствени организации.

Пет институции са сезирани още миналата година от омбудсмана за редица проблеми в този интернат - отвратителни битови условия, скъсани пердета, изпочупени столове, горещина, липса на климатици, не можещи да четат деца в 6 и 7 клас и т.н., но пък наличие на заключен нов STEM кабинет.

"За съжаление нищо не се промени. Децата още са настанени там, бяха направени подобрения. Истината е, че и към момента ние не знаем дали в аоциално-педагогическия интернат във Варненци има или няма насилие. И това е, защото повече от година от Окръжната прокуратура в Силистра няма отговор. Последно на 11 юни тази година получихме отговор от окръжния прокурор и ни казват, че има съдебно производство", коментира пред БТВ омбудсманът Велислава Делчева. "То продължава, извършва поредица разпити, действия и това е засега, но няма край това нещо. Аз задавам въпроса - колко време е необходимо да разберат има или не насилие. Една година за едно дете, което живее в условия на насилие - това е нечовешко", казва тя.

По думите й институционалното бездействие граничи с престъпление: "Абсолютно няма как да си го обясня. Не мога да си го обясня, защото това е или некомпетентност, или безхаберие. Все пак Министерството на образованието по това време и Държавната агенция си направиха проверки. Вярно е, че предприеха някои палиативни мерки, които не са достатъчни, за да се подобри състоянието на тези деца там. Но това, което направи прокуратурата, мисля, че граничи с престъпление", заяви тя и пред БНТ, настоявайки за промяна на цялостната система за детско правосъдие.