НС пак се събира заради "Петричкия Ескобар" и подпалвачите на "Старлинк"

За трети път депутатите ще направят опит да се съберат извънредно в Народното събрание, откакто решиха да не провеждат редовни заседания между 21 и 30 октомври - дните преди двата тура на президентските избори. Предните два опита се провалиха заради липса на кворум.

За утре от 9 ч. в програмата са включени две предложения, внесени с подписите на депутати от ГЕРБ-СДС, "Продължаваме промяната" и "Демократична България". Първото е за изслушване на премиера Румен Радев, министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" Пламен Тончев за предприетите действия във връзка с умишления палеж на антени за комуникация със сателитната система "Старлинк" край село Плана и как обвиняемите са успели да напуснат страната. Вчера стана ясно, че двамата обвиняеми са задържани в Германия по европейска заповед за арест, издадена от Софийската градска прокуратура. Днес прокуратурата съобщи, че двамата за задържани на 23 октомври в Дуисбург. "Към момента германските власти изпълняват и издадената от СГП европейска заповед за разследване, въз основа на която събират доказателства по делото", казва още прокуратурата. И допълва, че предстоят процедурите пред германските съдебни органи и предаването на обвиняеми те на българските власти.

Второто предложение е за изслушване относно обстоятелствата около помилването на Огнян Атанасов, добил популярност като "Петричкия Ескобар", и на Динко Господинов с прозвище Динко Лудия. На въпроси трябва да отговарят вътрешният министър Иван Демерджиев, директорът на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" главен комисар Ивайло Йорданов, началникът на затвора в София старши комисар Светослав Иванов Пенов, както и Васил Кордев, заемал длъжността началник на софийския затвор през ноември - декември 2022 г. Искането включва на парламентарната трибуна да застанат и други отговорни лица - сред тях лекарят, подписал медицинското заключение за Огнян Атанасов, председателите на ДАНС и на Комисията по помилването към президента, главният секретар на МВР, директорите на ГДБОП и на болницата към затвора.