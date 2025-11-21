Новият съдия нареди кметът Коцев да бъде върнат във Варна

Съдия Светла Даскалова от Варненския окръжен съд, която днес беше определена за съдия-докладчик по делото на задържания кмет на Варна Благомир Коцев, разпореди той да бъде преместен от затвора в София във варненския затвор, предаде БНТ. Тя насрочи за 27 ноември разглеждането на постъпилите молби от адвокатите на Коцев за изменение на мярката му за неотклонение „задържане под стража“.

Днес по обед Окръжният съд проведе пред медиите процедурата по определяне на съдия-докладчик по делото "Коцев". Заявката за публичност бе дадена веднага, след като казусът бе преместен от София в морския град. Шефът на наказателното отделение и зам.-председател на съда Стоян Попов "разджурка" в компютър 16 имена, заснет от журналистически камери - падна се Светла Василева Даскалова, дългогодишен съдия. Всичко това бе процедурата, известна като система за случайно разпределение на делата:

Съгласно законовите разпоредби съдията-докладчик насрочва образуваното по обвинителен акт дело в двумесечен срок от постъпването му. Ако е сложно, насрочването може да се проточи до 3 месеца. След определянето на съдия-докладчик се разглеждат и исканията за изменение на мерките за неотклонения, срок за това няма.

От всичките обвиняеми по делото само кметът Благомир Коцев е зад решетките. Съветниците Николай Стефанов, Йордан Кателиев, шефът на кметската канцелария Антоанета Петрова и бизнесменът Ивайло Маринов са с по-леки мерки.

При отвод на избрания съдия процедурата по случайно разпределение ще се повтори. Наблюдатели коментират, че не е изключително да се стигне до множество отводи.

По-късно през деня дойдоха разяснения от съда: Материалите по производството са пристигнали на 21 ноември, тоест днес, малко преди избора на съдия. Те са 70 тома, в обвинителния акт са посочени 28 свидетели. Светла Даскалова е с над 27 години стаж в съдебната система. Съдебният състав ще бъде тричленен, двамата съдебни заседатели също ще бъдат определени на случаен принцип.