Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Новият съдия нареди кметът Коцев да бъде върнат във Варна

На 27 ноември ще бъде гледано искането за промяна на мярката му

21 Ноем. 2025Обновена
Съдия Попов "джурка" имената.
БГНЕС
Съдия Попов "джурка" имената.

Съдия Светла Даскалова от Варненския окръжен съд, която днес беше определена за съдия-докладчик по делото на задържания кмет на Варна Благомир Коцев, разпореди той да бъде преместен от затвора в София във варненския затвор, предаде БНТ. Тя насрочи за 27 ноември разглеждането на постъпилите молби от адвокатите на Коцев за изменение на мярката му за неотклонение „задържане под стража“.

Днес по обед Окръжният съд проведе пред медиите процедурата по определяне на съдия-докладчик по делото "Коцев". Заявката за публичност бе дадена веднага, след като казусът бе преместен от София в морския град. Шефът на наказателното отделение и зам.-председател на съда Стоян Попов "разджурка" в компютър 16 имена, заснет от журналистически камери -  падна се Светла Василева Даскалова, дългогодишен съдия. Всичко това бе процедурата, известна като система за случайно разпределение на делата:

Съгласно законовите разпоредби съдията-докладчик насрочва образуваното по обвинителен акт дело в двумесечен срок от постъпването му. Ако е сложно, насрочването може да се проточи до 3 месеца.  След определянето на съдия-докладчик се разглеждат и исканията за изменение на мерките за неотклонения, срок за това няма.

От всичките обвиняеми по делото само кметът Благомир Коцев е зад решетките. Съветниците Николай Стефанов, Йордан Кателиев, шефът на кметската канцелария Антоанета Петрова и бизнесменът Ивайло Маринов са с по-леки мерки.

При отвод на избрания съдия процедурата по случайно разпределение ще се повтори. Наблюдатели коментират, че не е изключително да се стигне до множество отводи.

По-късно през деня дойдоха разяснения от съда: Материалите по производството са пристигнали на 21 ноември, тоест днес, малко преди избора на съдия. Те са 70 тома, в обвинителния акт са посочени 28 свидетели. Светла Даскалова  е с над 27 години стаж в съдебната система. Съдебният състав ще бъде тричленен, двамата съдебни заседатели също ще бъдат определени на случаен принцип.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Благомир Коцев, Варна, съдия, случайно разпределение, случайно разпределение на делата

Още новини по темата

Борисов обвини протестите на ПП-ДБ в саботаж на еврозоната
21 Ноем. 2025

ПП призова за окупация на парламента във вторник
20 Ноем. 2025

Зелената зона във Варна прогони много коли
20 Ноем. 2025

ВКС скоростно изпрати делото на Коцев във Варна
19 Ноем. 2025

ПП свика протести заради вкарването на варненския кмет в карцер

18 Ноем. 2025

Варна стъписа с непрофесионален конкурс за култура по ПВУ
15 Ноем. 2025

Кметът на Варна и още четирима са дадени на съд за 12 престъпления
13 Ноем. 2025

България се сдоби с първи действащ от ареста кмет
12 Ноем. 2025

Кораб счупи митичната варненска фекална тръба
10 Ноем. 2025

Благомир Коцев може да е кандидат-кмет от ареста
07 Ноем. 2025

Прокуратурата ще погребе преписката за натиск по делото на варненския кмет
06 Ноем. 2025

ГЕРБ-Варна оглежда областната управителка за кандидат-кмет
05 Ноем. 2025

Тренировки за отстраняване на кмета почнаха във Варна
03 Ноем. 2025

Варна ще превръща руското консулство в "бруталистко НДК"
31 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Ерата на плюшеното зайче във ВАС няма да свърши с Чолаков
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Доган захвърли шанса си за ново начало
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън