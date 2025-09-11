Искането за свобода на варненския кмет се гледа от съда

Искането за освобождаване на кмета на Варна Благомир Коцев се гледа в момента в Софийски градски съд. Успоредно се състоя импровизиран протест отвън - няколко души разпънаха транспарант в защита на Коцев. Самият кмет бе доведен с белезници в залата. Присъстват Кирил Петков, Николай Денков, Лена Бориславова и други лица от ПП. Съдия е Ани Захариева.

Неправителствената организация "Правосъдие за всеки" "туитва" от залата. Информацията по-долу е от нейни представители:

Адвокатът на Коцев Ина Лулчева представя сигнал на Асен Василев за клевета срещу Пламенка Георгиева, по чийто сигнал са обвинението и ареста. Прокуратурата отказва да образува производство срещу нея, защото Василев нямал съпричастност към деянието. Прокуратурата от своя страна представя извършени действия от антикорупционната комисия - писма до община Варна и нови разпити на свидетели.

Другият адвокат - Владимир Владимиров обаче твърди, че всички доводи на обвинението са на базата на свидетелските показания на Пламенка. Друго няма налично. "Как тази жена се е съгласила да даде този подкуп, а остава некласирана в обществената поръчка?", пита Владимиров.

Очаквайте продължение!

ПРЕДИСТОРИЯТА

Искането за промяна на мярката за неотклонение на кмета бе внесено в съда от прокуратурата миналия петък. Според Лулчева това се случи след недопустимо по закон протакане, тъй като защитата бе внесла своето искане доста по-рано. Партията на Коцев и двамата съветници - ПП, проведе специален протест и по този повод. Дори заплаши да нахлуе в прокуратурата и антикорупционната комисия, ако нещата се бавят.

Тримата варненци бяха задържани на 8 юли след сигнал и свидетелски показания на бизнесдамата Пламенка Димитрова. Четвъртият арестуван - Ивайло Маринов, свързан с бизнесмена Ангел Дерменджиев, бе освободен. Успоредно голям екшън се разигра около Диан Иванов, приятел от детинство на Коцев и зам.-кмет до началото на лятото - стана ясно, че е дал показания срещу кмета, но след няколко дни оповести, че го е направил под натиск; миналата седмица заяви, че не е разпитван във връзка с натиска.

ДРУГИТЕ АРЕСТУВАНИ

Искания за преразглеждане на мерките на задържаните с Благомир Коцев общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев не са внасяни. Това съобщи щабът на варненския кмет предни дни. Обяснението на щаба е, че защитата на тримата е изградила съгласувана стратегия в полза на всички тях. Най-вероятно това означава, че искания за свобода на Стефанов и Кателиев ще бъдат внесени по-нататък.

ОЩЕ МЕРКИ

Днес се гледат мерките и на бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов (ПП), както и на задържания с него експерт по обществени поръчки Петър Рафаилов.