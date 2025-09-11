Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Искането за свобода на варненския кмет се гледа от съда

Засега не е искана по-лека мярка за арестуваните с Благомир Коцев общинари

12 Септ. 2025Обновена
Коцев, на влизане в съдебната зала днес.
БГНЕС
Коцев, на влизане в съдебната зала днес.

Искането за освобождаване на кмета на Варна Благомир Коцев се гледа в момента в Софийски градски съд. Успоредно се състоя импровизиран протест отвън - няколко души разпънаха транспарант в защита на Коцев. Самият кмет бе доведен с белезници в залата. Присъстват Кирил Петков, Николай Денков, Лена Бориславова и други лица от ПП. Съдия е Ани Захариева.

Неправителствената организация "Правосъдие за всеки" "туитва" от залата. Информацията по-долу е от нейни представители:

Адвокатът на Коцев Ина Лулчева представя сигнал на Асен Василев за клевета срещу Пламенка Георгиева, по чийто сигнал са обвинението и ареста. Прокуратурата отказва да образува производство срещу нея, защото Василев нямал съпричастност към деянието. Прокуратурата от своя страна представя извършени действия от антикорупционната комисия - писма до община Варна и нови разпити на свидетели.

Другият адвокат - Владимир Владимиров обаче твърди, че всички доводи на обвинението са на базата на свидетелските показания на Пламенка. Друго няма налично. "Как тази жена се е съгласила да даде този подкуп, а остава некласирана в обществената поръчка?", пита Владимиров. 

Очаквайте продължение!

 

ПРЕДИСТОРИЯТА

Искането за промяна на мярката за неотклонение на кмета бе внесено в съда от прокуратурата миналия петък. Според Лулчева това се случи след недопустимо по закон протакане, тъй като защитата бе внесла своето искане доста по-рано. Партията на Коцев и двамата съветници - ПП, проведе специален протест и по този повод. Дори заплаши да нахлуе в прокуратурата и антикорупционната комисия, ако нещата се бавят.

Тримата варненци бяха задържани на 8 юли след сигнал и свидетелски показания на бизнесдамата Пламенка Димитрова. Четвъртият арестуван - Ивайло Маринов, свързан с бизнесмена Ангел Дерменджиев, бе освободен. Успоредно голям екшън се разигра около Диан Иванов, приятел от детинство на Коцев и зам.-кмет до началото на лятото - стана ясно, че е дал показания срещу кмета, но след няколко дни оповести, че го е направил под натиск; миналата седмица заяви, че не е разпитван във връзка с натиска.

 

ДРУГИТЕ АРЕСТУВАНИ

Искания за преразглеждане на мерките на задържаните с Благомир Коцев общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев не са внасяни. Това съобщи щабът на варненския кмет предни дни. Обяснението на щаба е, че защитата на тримата е изградила съгласувана стратегия в полза на всички тях. Най-вероятно това означава, че искания за свобода на Стефанов и Кателиев ще бъдат внесени по-нататък.

 

ОЩЕ МЕРКИ

Днес се гледат мерките и на бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов (ПП), както и на задържания с него експерт по обществени поръчки Петър Рафаилов.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Благомир Коцев, Николай Стефанов, Йордан Кателиев, Варна, Диан Иванов

Още новини по темата

"Изчезналият" зам.-кмет на Варна от сагата с Коцев проговори
08 Септ. 2025

Борисов: Ако имах малко власт, бих освободил Коцев от ареста
05 Септ. 2025

ПП заплаши прокуратурата с нахлуване
04 Септ. 2025

Сезонът на протестите започна рехаво от Варна
02 Септ. 2025

Защитата на Благомир Коцев внесе искане за освобождаването му от ареста
29 Авг. 2025

Фирмите от варненската драма изгубиха поръчка за милиони
26 Авг. 2025

Главният архитект на Варна не дава исканата от временния кмет оставка
25 Авг. 2025

Варненче оцеля след зловещ токов удар на детска площадка
22 Авг. 2025

Варненският протест мъждука с "При Пламенка" и "Белезници"
15 Авг. 2025

Във Варненския залив - изящество от платна (СНИМКИ)
15 Авг. 2025

Община Варна спря строеж на баровски комплекс на Галата
15 Авг. 2025

Варненски студенти създадоха приложение за сигнали от морето и крайбрежието
11 Авг. 2025

ВАС остави Павел Попов да е и.д. кмет на Варна
29 Юли 2025

Сметките на община Варна са запорирани
28 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията отслабва срещу "силната държава" на Пеевски
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар