Във Варненския залив - изящество от платна (СНИМКИ)

Едно от най-големите изящества в морето - яхти с опънати платна, можеше да се наблюдава днес във Варненския залив. Това бе регатата "Кор Кароли", неслучайно започнала на 15 август, Деня на Варна. В 25-тото издание участват 33 екипажа, единият е украински.

Първото излизане в морето бе вчера - обиколка за тонус. Морето бе лошо, включиха се едва 6 яхти. Днес вълнението също бе голямо, състезателите се възползваха максимално от времето. Проведоха се гонки "Срещу и по вятъра". Малък недостатък бе, че за арена бе избрана синевата пред местността Траката, което лиши хората от самия град да наблюдават феерията.

Утре може да се навакса, при това да го направят доста по-голям кръг зрители. Гонката е Варна - Балчик - Варна. В неделя: Варна – Свети Влас. В понеделник: Свети Влас - Бургас, след което е и награждаването на победителите ветроходци.