Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Във Варненския залив - изящество от платна (СНИМКИ)

В следващите дни регата "Кор Кароли" ще е край Балчик, Свети Влас и Бургас

Днес, 16:51
Красота ли е, че да я опишеш?
диян иванов
Красота ли е, че да я опишеш?

Едно от най-големите изящества в морето - яхти с опънати платна, можеше да се наблюдава днес във Варненския залив. Това бе регатата "Кор Кароли", неслучайно започнала на 15 август, Деня на Варна. В 25-тото издание участват 33 екипажа, единият е украински.

Първото излизане в морето бе вчера - обиколка за тонус. Морето бе лошо, включиха се едва 6 яхти. Днес вълнението също бе голямо, състезателите се възползваха максимално от времето. Проведоха се гонки "Срещу и по вятъра". Малък недостатък бе, че за арена бе избрана синевата пред местността Траката, което лиши хората от самия град да наблюдават феерията.

Утре може да се навакса, при това да го направят доста по-голям кръг зрители. Гонката е Варна  - Балчик - Варна. В неделя: Варна – Свети Влас. В понеделник: Свети Влас - Бургас, след което е и награждаването на победителите ветроходци.

диян иванов
диян иванов
диян иванов
диян иванов
диян иванов
диян иванов
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

регата, Кор Кароли, Варна, Варненски залив, яхти, ветроходство

Още новини по темата

Варненският протест мъждука с "При Пламенка" и "Белезници"
15 Авг. 2025

Община Варна спря строеж на баровски комплекс на Галата
15 Авг. 2025

Варненски студенти създадоха приложение за сигнали от морето и крайбрежието
11 Авг. 2025

Сметките на община Варна са запорирани
28 Юли 2025

Чудовищен обем боклуци бяха изнесени от Варненското езеро
26 Юли 2025

Временният варненски кмет гони довереник на Коцев и Портних
25 Юли 2025

Фирмите от варненската драма участват точно сега в нова поръчка
18 Юли 2025

Благомир Коцев остана в ареста
18 Юли 2025

Външно министерство размаха пръст на европейски дипломати
17 Юли 2025

Казусът във Варна: дълбока държава и байраци
17 Юли 2025

Ключовият зам.-кмет от Варна се отказа от показанията срещу арестувания Коцев

16 Юли 2025

Полиция влезе пак в община Варна - заради заместника на Коцев
15 Юли 2025

ПП опитва протести с ДПС - Доган и всички омерзени от "двете мутри"
15 Юли 2025

Варненци скандираха в защита на Коцев: Не ни е страх! Свобода!
14 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЛЮБОПИТНО

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главен прокурор ли е Сарафов или самозванец?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изстрелът на Пеевски срещу КПК е прицелен в ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар