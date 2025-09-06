Курортът "Албена" прави "космически" къмпинг

След две седмици курортният комплекс "Албена" ще посрещне две уникални космически къмпинг капсули, които ще бъдат разположени до морето. "Това ще са първите по рода си съоръжения у нас, които обещават революция в туристическото настаняване в България", казва изпълнителният директор Красимир Станев, цитиран от "Про Нюз Добрич".

Вилите капсули с площ от 40 кв. метра включват две напълно оборудвани помещения и голя ма баня с тоалетна. Формата и огромните прозорци им придават футуристичен вид.

"Космическите" вили са подвижни - могат да се местят от плажа до лунапарк, в гора или в планинска местност, така че да се използват през различни сезони.

Съоръженията са предназначени специално за туристически нужди и скоро ще бъдат предложени на пазара.

Появата им в "Албена" се очаква да привлече вниманието на българи и чужденци, търсещи нестандартни и иновативни форми на настаняване.