Курортът "Албена" прави "космически" къмпинг

Луксозните вили капсули ще бъдат инсталирани край морето

06 Септ. 2025
"Капсулите" са това мода в туризма.
"Капсулите" са това мода в туризма.

След две седмици курортният комплекс "Албена" ще посрещне две уникални космически къмпинг капсули, които ще бъдат разположени до морето. "Това ще са първите по рода си съоръжения у нас, които обещават революция в туристическото настаняване в България", казва изпълнителният директор Красимир Станев, цитиран от "Про Нюз Добрич".

Вилите капсули с площ от 40 кв. метра включват две напълно оборудвани помещения и голяма баня с тоалетна. Формата и огромните прозорци им придават футуристичен вид.

"Космическите" вили са подвижни - могат да се местят от плажа до лунапарк,  в гора или в планинска местност, така че да се използват през различни сезони.

Съоръженията са предназначени специално за туристически нужди и скоро ще бъдат предложени на пазара.

Появата им в "Албена" се очаква да привлече вниманието на българи и чужденци, търсещи нестандартни и иновативни форми на настаняване.

 

 

 

 

