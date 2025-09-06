Косатки нападат яхти край бреговете на Испания

За нови случаи на нападения на яхти от косатки край бреговете на Испания, съобщи „Индипендънт“. Инцидентите са станали в района на О Гроув в Гибралтарския проток.

Двойка косатки, едната от които дълга около седем метра, умишлено е започнала да удря плавателните съдове. „Усетихме два мощни удара и когато погледнахме във водата, видяхме две косатки и напълно унищожено кормило“, каза капитанът на яхтата „Сан Педро“.

Член на екипажа на друг повреден кораб призна: „Бяхме наистина ужасени, когато осъзнахме, че косатките умишлено удрят корпуса“. Вследствие на атаката се е появил теч и тя започнала да се пълни с вода.

Лодки на Морската спасителна служба спешно са изтеглили двете яхти към пристанището.

От май 2020 г. насам са регистрирани над 500 подобни инцидента край Иберийския полуостров. Специалистите са особено обезпокоени от поведението на косатките. Те смятат, че морските бозайници са започнали целенасочено да атакуват кормилните механизми, демонстрирайки необичайна координация на действията.

Водещият морски биолог Алекс Зербини, председател на научния комитет на Международната комисия по китоловство, смята, че това поведение е „нова традиция“ на косатките или „временна странност“, която няма очевидна адаптивна цел.

Испанските власти засилиха мониторинга на крайбрежните води и препоръчаха на яхтсмените да избягват райони, където са регистрирани нападения. Моряците са съветвани да спазват правилата за поведение при среща с косатки: незабавно да спрат плавателния съд, да изключат двигателя и да не проявяват агресия.