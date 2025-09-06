Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Косатки нападат яхти край бреговете на Испания

Морските бозайници целенасочено да атакуват кормилните механизми

Днес, 13:46
Pixabay

За нови случаи на нападения на яхти от косатки край бреговете на Испания, съобщи „Индипендънт“. Инцидентите са станали в района на О Гроув в Гибралтарския проток.

Двойка косатки, едната от които дълга около седем метра, умишлено е започнала да удря плавателните съдове.  „Усетихме два мощни удара и когато погледнахме във водата, видяхме две косатки и напълно унищожено кормило“, каза капитанът на яхтата „Сан Педро“. 

Член на екипажа на друг повреден кораб призна: „Бяхме наистина ужасени, когато осъзнахме, че косатките умишлено удрят корпуса“.  Вследствие на атаката се е появил теч и тя започнала да се пълни с вода.

Лодки на Морската спасителна служба спешно са изтеглили двете яхти към пристанището. 

От май 2020 г. насам са регистрирани над 500 подобни инцидента край Иберийския полуостров. Специалистите са особено обезпокоени от поведението на косатките. Те смятат, че морските бозайници са започнали целенасочено да атакуват кормилните механизми, демонстрирайки необичайна координация на действията. 

Водещият морски биолог Алекс Зербини, председател на научния комитет на Международната комисия по китоловство, смята, че това поведение е „нова традиция“ на косатките или „временна странност“, която няма очевидна адаптивна цел. 

Испанските власти засилиха мониторинга на крайбрежните води и препоръчаха на яхтсмените да избягват райони, където са регистрирани нападения. Моряците са съветвани да спазват правилата за поведение при среща с косатки: незабавно да спрат плавателния съд, да изключат двигателя и да не проявяват агресия. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

косатки, яхти

Още новини по темата

Във Варненския залив - изящество от платна (СНИМКИ)
15 Авг. 2025

22 лодки се запалиха на яхтено пристанище в Хърватия
15 Май 2024

За руските олигарси яхтата означава сила и власт
06 Май 2022

САЩ създадоха международна група за издирване на руски яхти

17 Март 2022

Варна и Бургас се обзавеждат с яхтени пристанища за над 11 млн. лева
25 Апр. 2021

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЛЮБОПИТНО

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Проевропейският консенсус" на ГЕРБ е пълна бутафория
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар