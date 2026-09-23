Най-много заявления за гласуване на президентските избори има от Турция

БГНЕС От работната група поискаха да получат машините за гласуване извън страната поне седмица преди деня на вота, за да имат достатъчно време да ги транспортират до по-далечните държави.

Най-много заявления за гласуване на президентските избори от българи в чужбина засега има от живеещи в Турция - над 7000. От Великобритания са получени около 3000, а от Германия - над 1500. Това стана ясно от брифинг на директора на "Информационни и комуникационни системи в МВнР" Боряна Стойнова. Към 11:00 часа днес са подадени 18 430 заявления за гласуване извън страната. Крайният срок е 23:59 часа на 29 септември.

Министърът на външните работи Велислава Петрова е сформирала работна група за предстоящите избори с председател Ради Найденов - постоянен секретар на министерството, а негови заместници са главният секретар на МВнР Георги Георгиев и Боряна Стойнова.

Секции за гласуване няма да има в Ливан, Украйна, Сирия. Секции ще има на местата в страните членки на ЕС, в които на изборите през последните 5 години са гласували не по малко от 100 избиратели, това са т.нар. автоматични секции. В страните, които не са част от ЕС, няма да има автоматични секции. Възможност за гласуване ще има и на места, където България няма дипломатическо представителство - Малта, Сингапур, Люксембург, Исландия и Нова Зеландия.

От работната група поискаха да получат машините за гласуване извън страната поне седмица преди деня на вота, за да имат достатъчно време да ги транспортират до по-далечните държави.