Наши рибари намериха обран кораба, изоставен след дронов удар

Варненски рибари са се качили на изоставения и носещ се в посока България кораб "Емил". Те установили, че бил окраден. За случая разказа БНТ, излъчвайки кадри на рибарите от палубата и помещенията в съда.

“Емил” бе поразен от дронове след руска атака в началото на август в района на Одеса. Последвал пожар и отказ на техническите системи да работят. Екипажът напусна. Около месец по-късно украинските власти направиха опит да изтеглят бълкера, но нова атака, с жертви, осуети операцията. След това корабът се понесе безпризорен из морето. В момента се намира в икономическата зона на Румъния, като теченията го влачат към българската зона. Преди няколко дни два наши военни хеликоптера "Кугър" го облетяха.

А варненските рибари влезли на улов и го забелязали, след което отишли до него от любопитство. "Влязохме в капитанския мостик, който тотално беше изпепелен. Единствените поражения са в най-високата част на надстройката. Самият кораб е тотално обран. Значи на този кораб са се качвали хора", заяви пред телевизията кап. Николай Добрев.