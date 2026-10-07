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Надежда Нейнски: Ударите на руски дронове по кораби са умишлена провокация

Днес, 08:48
Надежда Нейнски
БГНЕС
Надежда Нейнски

Руските дронове, с които се удрят търговски кораби, са умишлена провокация на Москва. Това обяви бившият външен министър и посланик в Турция Надежда Нейнски по повод инцидента в Черно море, при който комбинирана атака от морски и въздушни дробове потопиха един и запалиха друг търговски кораб.

Това вече не е чужда война, а война в българската икономическа зона на Черно море и е заплаха за българската национална сигурност, заяви тя и обяви, че има всички основания да се задейства чл.4 от Договора за НАТО. Нейнски смята, че трябва да има разговори и действия едновременно от България, Румъния и НАТО, а и Турция, която също е натовска държава.

Според нея въпроса не е защо се свиква КСНС, а защо се свиква чак сега.

Нейнски обяви, че би следвало Външно министерство да извика руската посланичка Митрофанова, по начина, по който бе извикана украинската посланичка, когато украински дрон падна в нивите край Кардам.

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Ключови думи:

Надежда Нейнски, руски дронове, Черно море

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