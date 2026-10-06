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Екипажът на "Алфа Ватан" е имал само 3 минути за реакция

06 Окт. 2026Обновена
Адмирал Емил Ефтимов
БГНЕС
Адмирал Емил Ефтимов

Началникът на отбраната в оставка адмирал Емил Ефтимов коментира пред БНТ случилото се с потъналия кораб "Алфа Ватан". 

 "В 2:54 часа в Морския спасителен координационен център е получен сигнал от т. нар. авариен буй на моторен кораб "Алфа Ватан. В 3:05 часа моторен кораб "Дискурсия" наблюдава въздушни безпилотни летателни апарати, които нанасят удари по караба "Алфа Ватан". Морският координационен спасителен център осъществява радио връзка с българския моторен кораб. По негови данни е наблюдаван взрив на кораба "Алфа Ватан" и последващо потъване. Говорим за интервал от 3 минути, което обяснява липсата на реакция от екипажа на потъналия кораб по отношение на мерки за спасяване. Нощно време, удар... нямали са време да реагират. Започваме да обменяме информация. Задействат се всички органи. След това се получава също от българския кораб, чрез моторен кораб "Ейбъл" за пожар на борда и по тяхна информация са били атакувани с въздушни безпилотни апарати, която не се потвърждава в последствие. Говорим за удар с морски дрон. За мен описанието и извода, който правя е, че е била комбинирана атака от въздушни и морски безпилотни дронове."  Това коментира адмиралът. След това спасителните екипи откриха само една обърната лодка и няколко плота в морето. Не е ясно от колко души е бил екипажът на кораба. 

Ключова роля за спасяването на екипажа на кораба ABLE има капитанът на български ро-ро кораб DIOSCURIA. Това е капитан далечно плаване Анатоли Златаров. 

Maritime съобщи, че той е от семейство на три поколения потомствени моряци.

Прадядо му е кап. Иван Томов – героят, капитан на кораба „Мария Луиза“, спасил с цената на живота си Пирея от унищожително взривяване през Втората световна война, дядо му е известният кап. I-ви ранг о. з. Анатоли Златаров, баща му е капитанът – наставник Валентин Златаров, създател на клуб „Млад моряк”, а чичо му Иван Златаров е рулеви, загинал при трагичен инцидент в Аденския залив през 1996 г. "Морският спасително-координационен център ще удостои с почетно отличие капитан далечно плаване Златаров и неговия екипаж в знак на дълбоко признание за техния изключителен професионализъм, безупречна морска доблест и хладнокръвни действия, осигурили спасяването на екипажа на моторен кораб ABLE", каза пред Maritime.bg изпълнителният директор на ИА „Морска администрация“ к.д.п. Венцислав Иванов.

 

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Ключови думи:

Алфа Ватан, руски дронове, Черно море

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