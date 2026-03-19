МВР намери хижа със символи на руската паравоенна групировка "Вагнер"

На нея e имало знаме на организацията, отговаря вътрешният министър Емил Дечев на депутатски въпрос

Днес, 06:34
Вътрешният министър Емил Дечев.
Вътрешният министър Емил Дечев.

МВР откри хижа със знаме на руската паравоенна групировка "Вагнер" край Перник. Това се разбира от писмен отговор на вътрешният министър Емил Дечев на въпрос на народната представителка от ПП-ДБ Кристина Петкова.

"Във видеоматериал излъчван на живо в социалната мрежа "Фейсбук" представители на сдружение БОЕЦ показаха обект, представляващ къща-хижа, разположена в планински район над с. Кладница, област Перник охранявана от жива охрана и кучета. По данни на лидера на сдружението, хората около къщата са били с дрехи и шапки с логото на руската паравоенна организация Вагнер, която е под контрола на руските тайни служби, а на самата сграда се забелязва монтирано знамето на структурата, заедно със знамето на Русия", разказва депутатката.

ЕС задължи България да забрани "Нощните вълци" на Путин
Посланиците на държавите от ЕС включиха на вчерашното си заседание в санкционните списъци лидерите на прокремълския рокерски клуб "Нощни вълци" и забраниха достъп до европейска земя на неговите мотоциклетисти, съобщи днес базираното в Брюксел електронно издание "ЕЮ
СЕГА
19 Юли 2022

Тя посочва също, че следвало да се отбележи, че паравоенното формирование "Вагнер" е международно известно с участието си във въоръжени конфликти и тежки престъления и е определяно като терористична организация в редица държави. Сдружение БОЕЦ публично заяви, че по повод на този обект е подало сигнал до Министерството на вьтрешните работи. "Появата на подобна символика, охрана и организирана дейност на територията на Република България поражда основателни опасения за нерегламентирана дейност и потенциални рискове за обществения ред и националната сигурност. С оглед на това, Ви моля да ми отговорите писмено какви конкретни действия са предприети от МВР", пише Петкова до Емил Дечев. 

Боец на "Вагнер" е арестуван в България
Българските правоохранителни органи са задържали на 15 май боец на частната военна компания "Вагнер" при опит за незаконно пресичане на държавната граница. Това съобщиха в официалния си канал в Телеграм Gulagu. net. Това е руска организация за защита на правата на човека.
СЕГА
23 Май 2023

Вътрешният министър отговаря, че на 08.02.2026 г. около 16.35 ч . на тел. 112 "от гражданин, представил се като Георги Георгиев от сдружение БОЕЦ, в ОДМВР - Перник е подаден сигнал за хора с дрехи и шапки с логото на руската паравоенна терористична организация "Вагнер" до хижа, находяща се над с. Кладница, като на сградата се забелязвало монтирано знаме на организацията".

"На място са изпратени служители на ОДМВР - Перник, които потвърждават наличието на знаме на Частна военна компания (ЧВК) "Вагнер" и установяват собственика на имота", разказва още Дечев. Той посочва, че според полицаите в района на хижата не са били забелязани лица, носещи униформени облекла на организацията.

Българската прокуратура разследва "Вагнер" за убийства в Украйна
Софийската градска прокуратура (СГП) е образувала досъдебно производство за това дали през 2022 г. в Луганска и Донецка области са извършени убийства спрямо военнопленници и граждани.
СЕГА
04 Юни 2024

По подадения сигнал вьв Второ РУ - Перник при ОДМВР - Перник е образувана преписка. "Изискани са записи от частни охранителни камери за видеонаблюдение в района на хижата, при прегледа на които не са установени лица или автомобили, имащи отношение към изложеното в сигнала на г-н Георгиев. От записите не са събрани данни за лица, които да ограничават свободното придвижване на граждани", посочва още вътрешният министър..
Била направена повторна, последваща проверка, която установила, че "поставеното на фасадата на хижата знаме на ЧВК „Вагнер" е премахнато". 

Материалите от проверката на полицията са изпратени в районна прокуратура в Перник, отбелязва също МВР-шефът.

ДАНС открила данни за престъпления на "Вагнер"
ДАНС са предали на българската прокуратура данни за извършени престъпления против мира и човечеството на територията на Украйна от членове на руската частна военна компания „Вагнер" и в Софийската градска прокуратура е образувана прокурорска преписка.
СЕГА
31 Май 2024

 

Още новини по темата

МВР потвърди за мистериозен дим в хижа "Петрохан"
16 Март 2026

Пеевски се стресира от интервюто на вътрешния министър за "Сега"
12 Март 2026

Пеевски трябва да бъде разпитан по сигнала на българската европрокурорка
11 Март 2026

Дечев сложи охрана на европрокурорката, подала сигнал срещу Пеевски и Сарафов
07 Март 2026

Прокуратурата най-сетне освободи телата на Калушев и двамата младежи от кемпера
06 Март 2026

И ключовите ГДБОП, полиция, жандармерия, барети са с нови шефове
06 Март 2026

МВР-шефът е сменил светкавично 23 от 28-те областни директори
01 Март 2026

Вътрешният министър обеща повече от 5 смени на областни директори
28 Февр. 2026

Полицаят, срещнал се с МВР-шефа в ресторант, отрече да е имало натиск
25 Февр. 2026

Премиерът: Срещу вътрешния министър е задействана операция по сплашване

25 Февр. 2026

Йотова иска още документи, преди да реши за смяната на главсека на МВР
24 Февр. 2026

Прокуратурата: Високопоставени от МВР подадоха сигнал срещу министъра си
24 Февр. 2026

Кабинетът предложи освобождаването на главния секретар на МВР
23 Февр. 2026

Трифонов: Привикал ли е МВР-шефът в ресторант полицаите по "Петрохан"
22 Февр. 2026

