Мъж е намушкал двама младежи в центъра на София

bTV На местопроизшествието веднага са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ за оказване на съдействие на пострадалите.

Мъж е намушкал с нож двама младежи в района на административната сграда на НДК в центъра на София, съобщи bTV. Нападението е станало около 21:30 ч. в петък на оживено обществено място. На местопроизшествието веднага са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ за оказване на съдействие на пострадалите.

По предварителни оперативни данни се проверява информация за чужд гражданин или имигрант като евентуален извършител на деянието. Органите на реда са предприели незабавни заградителни действия в района за установяване и задържане на заподозряното лице. Периметърът около сградата е отцепен за извършване на оглед и изземване на следи.

Към настоящия момент липсва официална информация за тежестта на нараняванията и състоянието на пострадалите младежи. Конкретните обстоятелства и мотивите за възникналия конфликт също остават в процес на изясняване. Разследващите полицаи преглеждат записите от охранителните камери в района и разпитват преки очевидци на инцидента.