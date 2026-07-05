Лекар с орязана заплата осъди Медицински център "Лозенец"

Медицински център "Лозенец" неправилно е удържал от заплатата на лекар санкцията, наложена от НЗОК. Сумата, взета неправомерно от лекарката, трябва да ѝ бъде възстановено заедно с лихвите. Медицинският център дължи на лекаря и парите, платени за адвокатска защита. Това видя в "Сега" в деловодните регистри, по дело, заведено от доц. д-р Е. М. срещу медицинския център.

От решението на Софийския районен съд, което вече е в сила, е видно, че медицинският център към УМБАЛ "Лозенец" сключва граждански договори с лекарите, като в тях има клауза, че те трябва да възстановят финансови санкции, наложени по тяхна вина от НЗОК. Лекарите обаче не биват уведомявани, че тече проверка, нито могат да се защитят, защото не те, а болницата е страна в производството.

Решението по делото на доц. М. може да послужи и на други лекари, глобени неправомерно от работодателите си.

От съдебното решение се вижда, че медицинският център е бил проверен и санкциониран от НЗОК. Ръководството му преценило, че за 900 лв. от санкцията вина носи офталмологът доц. М. заради пропуски в документацията. От докторката било поискано да възстанови по банков път парите. Тя отказала. Предложили ли ѝ да подпише споразумение, че ще плати. Тя отказала. Затова парите ѝ били прихванати от заплатата за април 2025 г.

Нарушенията, открити от касата, били допуснати през 2024 г., когато в договора на лекарката все още нямало клауза за удръжка от дължимото възнаграждение на суми по наложени санкции. Освен това медицинският център не е оспорил пред съда санкциите на касата. Затова и лекарката пледира, че това бездействие не може да е в нейна вреда

Медицинският център пък настоява пред съда, че по никакъв начин не можел да избегне налагането на санкции, като обжалването на заповедта за налагането им щяло да доведе единствено до увеличаване на размера на дължимите суми със съдебни разноски.

Софийският районен съд обаче проучва казуса и установява, че доц. М. е била изрядна и няма пропуски в документацията. Освен това се разбира, че от медицинския център неясно защо изобщо не са предоставили на НЗОК документите, от които това се вижда.

Съдът намира, че не се установява с действията или бездействията си лекарката да е нарушила нормативните актове, медицинските стандарти, добрата медицинска практика и правилата на Националния рамков договор, с което от своя страна да не е изпълнила задълженията си по своя договор с медицинския център. Затова и той не е имал право да удържа от възнаграждението ѝ. Освен това в действащия към онзи момент договор между лекарката е центъра не е имало подобна клауза, подчертава съдът за пълнота. Припомня и че медицинският център е имал възможност да оспори констатациите на НЗОК и неговият избор да не го направи не може да води до неблагоприятни последици за лекарката.

Така, медицинският център е осъден да ѝ плати 460,16 евро (900 лв.), представляващи неплатена част от възнаграждението за април 2025 г. заедно с лихвите от подаването на исковата молба (11 юни 2025 г.). Също така дължи и 941 евро разноски по делото.