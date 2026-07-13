Калин Стоянов: Иван Демерджиев се готви за главен прокурор

Депутатът от ДПС и бивш вътрешен министър Калин Стоянов обвини в пост във Фейсбук настоящия шеф на МВР Иван Демерджиев, че оказва натиск върху прокурори и се готви да стане главен прокурор.

Стоянов твърди, че министър Демерджиев неправомерно е използвал PNR системата и е разпространявал манипулирани справки за пътувания на лидера на ДПС Делян Пеевски, включително документи с различно съдържание, изготвени в рамките на седмица. По думите му Демерджиев публично е оповестявал неверни данни, за да внушава политически зависимости и да нанася репутационни щети. Стоянов заяви още, че подава сигнал до главния прокурор срещу министъра, но и срещу ръководството на ГДБОП, ДАНС и други длъжностни лица заради множество нередности и злоупотреби с информация.

"В петък Иван Демерджиев е предоставил на народни представители поредната фалшива справка за извършени оперативно-издирвателни мероприятия от ГДБОП. Информацията в нея коренно се разминава с прочетеното от него по време на изслушването в парламента на 02.07.2026 г. След като документите са били получени в Народното събрание, те незабавно са били опровергани с факти. Например, в справката се твърди, че на определена дата Делян Пеевски е пътувал до дадена дестинация, а в действителност на същата и на следващата дата той е бил в сградата на Народното събрание и дори е давал брифинг пред медиите. Освен това някой от уж пътувалите граждани с Делян Пеевски, публично опровергаха тази информация, като дори заявиха, че не го познават", пише Стоянов.

Бившият вътрешен министър твърди още, че Демерджиев се запознава със сигналите срещу себе си и влияе върху прокурорите, като ги сплашва с бъдещи кадрови решения.

"Иван Демерджиев заяви, че вече не си правел труда да чете моите сигнали. Поради това зададох въпроса кой и на какво основание му предоставя моите сигнали, с които очевидно той е добре запознат. Успоредно с това ще попитам дали до момента Иван Демерджиев е бил поканен в прокуратурата да даде сведения по изнесените от мен твърдения. Ако прокуратурата действаше по принципите, по които работят Демерджиев и подчинената му ОДМВР-Кърджали (поне засега), той трябваше вече да бъде „отведен за разпит с цел проверка на обстоятелства“, коментира Калин Стоянов.

"Предполагам, че Демерджиев оказва натиск върху прокурорите, на които са разпределени моите сигнали срещу него, като им обяснява как ще ги освободи от длъжност, когато стане главен прокурор. По този начин, в нарушение на всички правила, той вече се е запознал със съдържанието на сигналите и вероятно им разпорежда как следва да бъдат обработени, така че преписките да бъдат прекратени. Между другото, по същия начин настоява да бъде прекратено и делото, по което му е повдигнато обвинение", твърди още бившият вътрешен министър.

Стоянов твърди, че според достигналата до него информация "вътрешният министър разполага с архивите на Пепи Еврото, които са му били предадени от близки до него лица, както и с информацията, съхранявана от Мартин Божанов - „Нотариуса“.

"Именно чрез информацията, с която разполага от архивите на двамата брокери в съдебната система - Пепи Еврото и „Нотариуса“, Иван Демерджиев оказвал натиск върху прокурори и настоявал за предприемането на определени действия от тяхна страна", пише в поста си във Фейсбук Калин Стоянов.