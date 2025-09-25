Медия без
Кабинетът въведе нова декларация за пенсиите в чужбина

Пенсионерите ще могат да получават пенсията си от всеки пощенски клон в населеното място, където живеят

Днес, 18:00
Пенсионерите в чужбина ще подават декларация живот.
Хората с българска пенсия, които живеят в чужбина, ще подават декларация "живот" веднъж годишно, за да продължат да получават парите си от НОИ. Това ново задължение въведе днес кабинетът с промени в наредбата за пенсиите. То се отнася за случаите, когато пенсията не е по международни договори и европейски регламенти за координация на системите за социална сигурност.

Декларацията е необходима, тъй като тези хора живеят в държави, с които не се прилагат механизми за уведомяване в случай на смърт и са налице случаи, при които органът по пенсионно осигуряване узнава за това обстоятелство от наследниците или от трети лица на много по-късен етап, обясняват от правителствената пресслужба.

Срокът за представяне на декларацията ще е от 1 ноември до 31 декември на всяка календарна година. Тази година също ще трябва да се представи декларация - в срок до 31 декември. Декларацията трябва да е заверена от консулска служба или друг официален орган. Тя може да се подаде лично, в оригинал чрез пощенски оператор или чрез упълномощено лице. Възможно е подаване и по електронен път. С въвеждането на това изискване се цели недопускане или минимизиране на случаите на неоснователно изплащане на суми за пенсия за периоди след смъртта на пенсионера, обясняват вносителите в мотивите към промените.

В приетите днес изменения на наредбата има и едно отдавна чакано облекчение. Пенсионерите вече ще могат да получават пенсията си от всяка пощенска станция в населеното място по постоянния или настоящия им адрес, без да е необходимо да подават заявление за промяна на избрания от тях клон. Досега те трябваше да заявяват искането си за промяна във всички случаи – дори когато новата пощенска станция е в същото населено място. Остава ангажиментът пенсионерите да подават заявления, когато пощенският клон, от който искат да получават пенсията си, е в населено място, различно от постоянния или настоящия им адрес.  

пенсии

