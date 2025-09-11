Искането за свобода на варненския кмет се гледа от съда

Искането за освобождаване на кмета на Варна Благомир Коцев се гледа в момента от Софийския градски съд. Успоредно се състоя импровизиран протест отвън - няколко души разпънаха транспарант в защита на Коцев. Самият кмет бе доведен с белезници в залата. Присъстват Кирил Петков, Николай Денков, Лена Бориславова и други лица от ПП. Съдия е Ани Захариева. Нейното определение няма да е окончателно и ще може да се атакува какво от защитата, така и от обвинението, пред Софийския апелативен съд.

Неправителствената организация "Правосъдие за всеки" "туитва" от залата. Информацията по-долу е на база преразказ на нейни представители:

Адвокатът на Коцев Ина Лулчева представя сигнал на Асен Василев за клевета срещу Пламенка Георгиева, по чийто сигнал са обвинението и ареста. Прокуратурата отказва да образува производство срещу нея, защото Василев нямал съпричастност към деянието.

Прокуратурата от своя страна представя извършени действия от антикорупционната комисия - писма до община Варна и нови разпити на свидетели. Появява се име на свидетел - Симеонов. Защитата обаче твърди, че той имал психично заболяване.

Николай Владимиров, също адвокат на Коцев, твърди, че всички доводи на обвинението са на базата на свидетелските показания на Пламенка. "Как тази жена се е съгласила да даде този подкуп, а остава некласирана в обществената поръчка?", пита Владимиров. Според адвокатите през цялото време досега обвинението и разследващите не са свършили нищо съществено - не е разпитан Диан Иванов; към община Варна били отправяни въпроси от рода на кой защо купил служебен фотоапарат, колко било платено за концерт на DJ Bobo и т.н.

Очаквайте продължение!

ПРЕДИСТОРИЯТА

Искането за промяна на мярката за неотклонение на кмета бе внесено в съда от прокуратурата миналия петък. Според Лулчева това се случи след недопустимо по закон протакане, тъй като защитата бе внесла своето искане доста по-рано. Партията на Коцев и двамата съветници - ПП, проведе специален протест и по този повод. Дори заплаши да нахлуе в прокуратурата и антикорупционната комисия, ако нещата се бавят.

Тримата варненци бяха задържани на 8 юли след сигнал и свидетелски показания на бизнесдамата Пламенка Димитрова. Четвъртият арестуван - Ивайло Маринов, свързан с бизнесмена Ангел Дерменджиев, бе освободен. Успоредно голям екшън се разигра около Диан Иванов, приятел от детинство на Коцев и зам.-кмет до началото на лятото - стана ясно, че е дал показания срещу кмета, но след няколко дни оповести, че го е направил под натиск; миналата седмица заяви, че не е разпитван във връзка с натиска.

ДРУГИТЕ АРЕСТУВАНИ

Искания за преразглеждане на мерките на задържаните с Благомир Коцев общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев не са внасяни. Това съобщи щабът на варненския кмет предни дни. Обяснението на щаба е, че защитата на тримата е изградила съгласувана стратегия в полза на всички тях. Най-вероятно това означава, че искания за свобода на Стефанов и Кателиев ще бъдат внесени по-нататък.

ОЩЕ МЕРКИ

Днес се гледат мерките и на бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов (ПП), както и на задържания с него експерт по обществени поръчки Петър Рафаилов.