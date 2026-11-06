Ирански боен дрон "Шахед" е открит пред военния полигон в Шабла

Ирански дрон бе открит на плажната ивица пред зенитен полигон "Шабла". Сигналът за безпилотния летателен апарат е подаден от гражданин, който се натъкнал на необичайната находка при разходка по брега, съобщи кметът на Шабла Мариян Жечев, цитиран от Нова тв.
Предполага се, че дронът е изхвърлен от морето и носи взривен заряд. "Върху него има и надпис „Шахед”, съобщава още Жечев. Именно с такива дронове Русия атакува Украйна.
За безпилотния апарат са уведомени военните и се очаква по-късно в петък сапьори да го обезвредят.
По-късно и МВР съобщи, че дрон с размери 3 на 4 метра е открит на плажа на около 800 метра от фара в Шабла. Районът е отцепен от служители на Министерството на вътрешните работи, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Добрич.
Три месеца не стигнаха на властта да каже дали е имало взрив на падналия край Кардам дрон
Три месеца не стигнаха на властта, в лицето на министерствата на отбраната и на вътрешните работи, да обяви имало ли е взрив на падналия край Кардам дрон. Допълнително абсурд създава и ситуацията, в която МО чака от МВР да му даде данните, при положение, че военните разполагат със сапьорски части, лаборатории, химически войски и какво ли още не. И вместо да си свършат работата по случая, управляващите продължават да сипят обвинения към Украйна, че не им давала поисканата информация.
На 8 август премиерът Румен Радев направи извънредно изявление, в което обяви как в 08:10 ч. сутринта дрон е навлязъл в българското въздушно пространство от Румъния и се е взривил на 100 метра след границата, в близост до бившия ГКПП край село Кардам. "Няма пострадали хора или поражения по сграден фонд и инфраструктура, обяви той тогава, но веднага два пъти натърти, че е имало взрив. "Мястото на взрива е на 200 метра от компресорната станция на Румъния и на 1000 метра от нашата компресорна станция на Трансбалканския газопровод. Граничните полицаи чули взрива много силно и се е виждал черен дим", добави той.
Само няколко дни по-късно министърът на отбраната Димитър Стоянов започна да дава заден, като заобяснява, че може и да не е имало изобщо взрив. "На земята няма кратер от разрив на взривно устройство. Ако изобщо е имало взрив на дрона, който нахлу на българска територия, той е бил на определена височина във въздуха. Напълно е възможно шумът, който се е чул, да е от удара на дрона в земята", каза той.