Ирански боен дрон "Шахед" е открит пред военния полигон в Шабла

Ирански дрон бе открит на плажната ивица пред зенитен полигон "Шабла". Сигналът за безпилотния летателен апарат е подаден от гражданин, който се натъкнал на необичайната находка при разходка по брега, съобщи кметът на Шабла Мариян Жечев, цитиран от Нова тв.

Цял месец не стигна на властта да каже има ли взрив на дрона край Кардам Цял месец не стигна на властта, в лицето на министерствата на отбраната и на вътрешните работи, да обяви имало ли е взрив на падналия край Кардам дрон.

Предполага се, че дронът е изхвърлен от морето и носи взривен заряд. "Върху него има и надпис „Шахед”, съобщава още Жечев. Именно с такива дронове Русия атакува Украйна.

За безпилотния апарат са уведомени военните и се очаква по-късно в петък сапьори да го обезвредят.

Димитър Стоянов: Дроновете край Варна са руски и безопасни Военният министър Димитър Стоянов набързо обяви всички намерени край Варна дронове за руски, безопасни и без боеприпаси. В същото време той пак обвини, че Украйна още не е дала информация за дрона, който падна в близост до Кардам.

По-късно и МВР съобщи, че дрон с размери 3 на 4 метра е открит на плажа на около 800 метра от фара в Шабла. Районът е отцепен от служители на Министерството на вътрешните работи, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Добрич.

Три месеца не стигнаха на властта да каже дали е имало взрив на падналия край Кардам дрон

Три месеца не стигнаха на властта, в лицето на министерствата на отбраната и на вътрешните работи, да обяви имало ли е взрив на падналия край Кардам дрон. Допълнително абсурд създава и ситуацията, в която МО чака от МВР да му даде данните, при положение, че военните разполагат със сапьорски части, лаборатории, химически войски и какво ли още не. И вместо да си свършат работата по случая, управляващите продължават да сипят обвинения към Украйна, че не им давала поисканата информация.

На 8 август премиерът Румен Радев направи извънредно изявление, в което обяви как в 08:10 ч. сутринта дрон е навлязъл в българското въздушно пространство от Румъния и се е взривил на 100 метра след границата, в близост до бившия ГКПП край село Кардам. "Няма пострадали хора или поражения по сграден фонд и инфраструктура, обяви той тогава, но веднага два пъти натърти, че е имало взрив. "Мястото на взрива е на 200 метра от компресорната станция на Румъния и на 1000 метра от нашата компресорна станция на Трансбалканския газопровод. Граничните полицаи чули взрива много силно и се е виждал черен дим", добави той.

Само няколко дни по-късно министърът на отбраната Димитър Стоянов започна да дава заден, като заобяснява, че може и да не е имало изобщо взрив. "На земята няма кратер от разрив на взривно устройство. Ако изобщо е имало взрив на дрона, който нахлу на българска територия, той е бил на определена височина във въздуха. Напълно е възможно шумът, който се е чул, да е от удара на дрона в земята", каза той.