И Рая Назарян замина за Украйна

Днес, 08:08
БГНЕС

24 часа след визитата на служебния министър-председател Андрей Гюров в Украйна, за Киев пътува и председателят на Народното събрание Рая Назарян. Тя ще участва днес, 31 март 2026 г. във втората парламентарна Среща на върха в Буча, Украйна.

Във форума, организиран от Върховната рада на Украйна, ще участват председатели и членове на ръководствата на национални парламенти на страни членки на ЕС, Молдова, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, както и на Европейския парламент, Парламентарната асамблея на НАТО и Парламентарната асамблея на ОССЕ.

Ще бъдат дискутирани хуманитарните предизвикателства, причинени от войната и енергийната сигурност в контекста на атаките срещу критичната инфраструктура на Украйна.

Предвижда се участниците във втората парламентарна Среща на върха в Буча да приемат общо изявление, в което се осъжда незаконната, непровокирана и неоправдана агресивна война на Руската федерация срещу Украйна. 

Преди откриването на форума участниците в Срещата на върха ще се преклонят пред паметта на невинните жертви от клането в Буча на възпоменателна церемония в църквата "Свети Андрей“.

