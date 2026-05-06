Гергьовден е без парад заради удължителния бюджет

Тази година Гергьовден - Денят на храбростта и празник на Българската армия, се празнува без военен парад заради удължителния бюджет.

Над столицата единствено прелетяха военни самолети и хеликоптери - за първи път новите американски изтребители F-16 Block 70, а така също вертолети „Кугър“ и Ми-17, транспортните самолети „Спартан“, щурмовите Су-25, както и съветските изтребители Миг-29.

Имаше и тържествена проверка на представителните военни роти, които бяха поздравени от президента Илиана Йотова, след което бе отслужен традиционният водосвет от патриарх Даниил пред бойните знамена и знамената-светини пред паметника на Незнайния воин в столицата.

След освещаването се проведе тържествен марш на представителните роти на пл.„Александър Невски“. Той беше наблюдаван на живо от президента Илияна Йотова, служебния премиер Андрей Гюров, председателя на Народното събрание Михаела Доцова, министъра и началника на отбраната и други официални лица.

„В условия сме на удължителен бюджет, нямаме реален бюджет, за да организираме голям парад с техника и личен състав, затова се ограничихме само с водосвет на бойните знамена“, заяви през БНТ служебният министър на отбраната Атанас Запрянов и изрази надежда през следващата година условията да позволят по-мащабно отбелязване на празника.

Той поздрави всички военнослужещи и цивилни служители от въоръжените сили и им благодари за упоритата работа.

"Изпращаме една успешна година, в която поставихме основите на реалната модернизация на въоръжените сили. Постигнахме всички задачи в бойната подготовка, поддържането на боеготовността и не на последно място започнахме успешно да усвояваме новите бойни системи и новите самолети и новите кораби и машини „Страйкър“ в бригадата в Карлово", каза Запрянов.

Той обяви, че през последните 2 години военните разходи са малко над 2%, но анализите показват, че минималният необходим военен бюджет за 2026 г., заложен в Националния план за нарастване на разходите до 2035, трябва да е 2,36%.

Пред "Нова тв" пък Запрянов отново обяви, че страната ни има одобрено заемно и оперативно споразумение с ЕК за 9 проекта на стойност 3 261 700 евро. Той смята, че следващият министър само трябва да подпише и няма как тези пари да бъдат изгубени.