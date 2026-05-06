Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Гергьовден е без парад заради удължителния бюджет

Постигнахме всички задачи в бойната подготовка, изтъкна министърът на отбраната Атанас Запрянов

06 Май 2026Обновена
Новите изтребители F-16 Block 70 за първи път участваха във въздушния парад за Гергьовден
БГНЕС
Новите изтребители F-16 Block 70 за първи път участваха във въздушния парад за Гергьовден

Тази година Гергьовден - Денят на храбростта и празник на Българската армия, се празнува без военен парад заради удължителния бюджет.

Над столицата единствено прелетяха военни самолети и хеликоптери - за първи път новите американски изтребители F-16 Block 70, а така също вертолети „Кугър“ и Ми-17, транспортните самолети „Спартан“, щурмовите Су-25, както и съветските изтребители Миг-29.

Имаше и тържествена проверка на представителните военни роти, които бяха поздравени от президента Илиана Йотова, след което бе отслужен традиционният водосвет от патриарх Даниил пред бойните знамена и знамената-светини пред паметника на Незнайния воин в столицата.

След освещаването се проведе тържествен марш на представителните роти на пл.„Александър Невски“. Той беше наблюдаван на живо от президента Илияна Йотова, служебния премиер Андрей Гюров, председателя на Народното събрание Михаела Доцова, министъра и началника на отбраната и други официални лица.

„В условия сме на удължителен бюджет, нямаме реален бюджет, за да организираме голям парад с техника и личен състав, затова се ограничихме само с водосвет на бойните знамена“, заяви през БНТ служебният министър на отбраната Атанас Запрянов и изрази надежда през следващата година условията да позволят по-мащабно отбелязване на празника.

Той поздрави всички военнослужещи и цивилни служители от въоръжените сили и им благодари за упоритата работа. 

"Изпращаме една успешна година, в която поставихме основите на реалната модернизация на въоръжените сили. Постигнахме всички задачи в бойната подготовка, поддържането на боеготовността и не на последно място започнахме успешно да усвояваме новите бойни системи и новите самолети и новите кораби и машини „Страйкър“ в бригадата в Карлово", каза Запрянов.

Той обяви, че през последните 2 години военните разходи са малко над 2%, но анализите показват, че минималният необходим военен бюджет за 2026 г., заложен в Националния план за нарастване на разходите до 2035, трябва да е 2,36%.

Пред "Нова тв" пък Запрянов отново обяви, че страната ни има одобрено заемно и оперативно споразумение с ЕК за 9 проекта на стойност 3 261 700 евро. Той смята, че следващият министър само трябва да подпише и няма как тези пари да бъдат изгубени. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Гергьовден, Атанас Запрянов

Още новини по темата

Запрянов: Тръгват сделките за радари, ракети, дронове за 3,2 млрд.евро
05 Апр. 2026

Запрянов: Гърция включи "Пейтриът" и покри България
11 Март 2026

Запрянов: Иран веднага ни пита за US самолетите на летището в София
08 Март 2026

Запрянов: Иран изстреля балистични ракети към Турция
04 Март 2026

15 самолета и 500 души от САЩ са тук за учение, обяви шефът на МО
23 Февр. 2026

България няма защита при масирана атака на дронове, призна Запрянов
01 Февр. 2026

Кабинетът одобри сделка за ракетен комплекс от САЩ
21 Яну. 2026

Подарени от Нидерландия и Белгия 7 кораба ще се ремонтират с 42 млн.евро
14 Яну. 2026

Шефът на МО: Модернизацията и назначението на войници спират
06 Яну. 2026

Българските ВВС вече имат шест изтребителя F-16
18 Окт. 2025

Военният министър: На един от българските F-16 e открит теч на гориво
29 Септ. 2025

Запрянов: България е готова да сваля руски дронове с МиГ29
14 Септ. 2025

Армията иска да купи 3 самолета "Спартан" срещу пожари за над 400 млн. лева
31 Юли 2025

Запрянов изненадващо обяви много голям наплив за армията
29 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев може да падне в капана на собствената си сила
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа