Запрянов: Тръгват сделките за радари, ракети, дронове за 3,2 млрд.евро

Започва пазаруването на поне 7 нови трикоординатни (3D) радара, брегови противокорабен ракетен комплекс от САЩ, френски самоходни артилерийски установки (САУ) "Сезар" (Caesar), германски наземни системи за противовъздушна отбрана "Ирис" („IRIS"), 155 мм снаряди, транспортни средства, залпови ракетни системи, дробове за общо 3,2 млрд.евро. Това се разбра от интервю на военния министър Атанас Запрянов за БНР.

Финансирането на покупките е със заеми по европейския инструмента SAFE. От думите на Запрянов стана ясно, че е имало голяма опасност проектите да не се случат или да се отложат много във времето, но с новия удължителен закон за бюджета е станало възможно да те бъдат отпушени.

На въпрос как сме се докарали до ниво, че Гърция и Румъния да ни пазят с ПВО и самолети, Запрянов отговори, че именно модернизацията на армията ни ще е някакво решение. В същото време той обяви, че идеята за самостоятелна отбрана на България извън колективната е непосилно бреме за нашата икономика.

"Като генерал, не като политическо лице, отбраната и сигурността на България са гарантирани в колективната отбрана на НАТО. И НАТО е гарант да имаме национална отбрана и сигурност. Да напомня, че дори като член на Варшавския договор, България имаше въоръжени сили над 120 000 с транспортни войски и др., България е разходвала 9% от БВП за тези способности, плюс 4 -5% за изграждане на инфраструктура", заяви Запрянов и припомни, че сега армията е под 40 000, а даваните средства са 2,1 на сто от БВП..

"Ако сега сме извън НАТО, трябва да увеличим военните сили многократно. Сегашните проценти трябва да нараснат многократно. Всякакво милитаризиране на нашата страна ще доведе до удар за икономическото ни развити и разходите. В рамките на коалиционната отбрана с минимални национални ресурси гарантираме конституционните си задължения. Това е голямо постижение на България и НАТО е гаранта, които позволява да имаме противовъздушна и противоракетна отбрана в условията на непредвидимите рискове", коментира военният министър.

"С разполагането на американски самолети у нас на летище София ние изпълняваме тези задължения като партньори. Всички страни членки, които имат резерви за конфликта в Иран, добросъвестно си изпълняват задълженията по колективната отбрана.", каза Запрянов. Той каза, че се търси вариант за преместване на самолетите, още повече, че след 15 април трафикът на софийското летище рязко ще се увеличи заради летния сезон.

"Продължаваме и предстоят консултации със американската страна. Водим разговори и разбираме загрижеността на българското общественост. Търсим решение и се надявам да намерим позитивно решение", обясни военният министър.

"Нотата на Иран се вписва в контекста на нормалната дипломатическа работа и общуване. Този документ не го разглеждаме като съдържащ военна заплаха за нашата страна. С Иран поддържаме нормални отношения и се води политически диалог. Още с приемането на американските самолети, сме уведомили иранската страна за характера на тези самолети. Няма промени и няма нови искания от старата на САЩ по отношение на самолетите. Намираме се в хипотезата на предно разполагане на самолети по Източния фланг на Алианса", заяви военният министър.

”През въздушното ни пространство не летят самолети и не са искани прелитания. Европейски страни също отказаха прелитане. Към България не са отправяни искания. Спазваме това, което сме договорили и не участваме по никакъв начин в тази война между САЩ и Иран, и НАТО не участва,” добави той.

Запрянов коментира и българската позиция спрямо Украйна. Според него подписаното рамково споразумение със Киев отваря сериозни възможности за сътрудничество, като подчерта, че подобни договорености вече са подписани от 26 държави от НАТО.

„България с този си ход не прави нищо по-различно от това, което правят другите европейски държави“, заяви той. Запрянов беше категоричен, че страната ни не е предоставяла модерни противовъздушни системи на Украйна, а само остаряла съветска техника.

Той подчерта и ключовия принцип, че решения за предоставяне на военна помощ не могат да бъдат вземани еднолично от правителството. „Правителството не може да си позволи да предостави каквото и да е Украйна, а това може да го направи само Народното събрание“, каза Запрянов.