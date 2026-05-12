Фалшивите съобщения и измамите продължават и след арестите

Новите SMS-и идват от различни телефонни номера и с различно съдържание

12 Май 2026

Само ден след като ГДБОП и прокуратурата се похвалиха с разкрития и арести за десетките хиляди фалшиви съобщения чрез смс-и и през чатове, получавани при последните седмици от български граждани, те продължиха с пълна сила. За това говорят и множеството оплаквания от хора, които са получили такива съобщения и във вторник, при това от различни телефони и страни, както и с различно съдържание.

В понеделник стана ясно, че стотици българи вече са били измамени чрез онлайн атаки и смс съобщения. Разкритията тръгнаха, след като през последните дни бяха разпратени множество съобщения от името на МВР за нарушения на правилата за движение по пътищата и дължими глоби за превишена скорост. Получателите се призоваваха да отворят линк, през който с отстъпка да платят електронния фиш. Заради класическата фишинг атака бяха задържани двама човека, от които само един остана за постоянно в ареста.. 

„Преди две-три седмици установихме изпращачи на фишинг съобщения, които приканват жертвите да въведат данните от банковата си карта и SMS кода, който получават от банката. Така жертвите добавят картата във виртуален портфейл и тя може да бъде източвана“, обясни по време на специален брифинг по темата старши комисар Владимир Димитров, директор на дирекция „Киберпрестъпност“ в ГДБОП-МВР. "Голяма част от парите вече са използвани и не е възможно да бъдат върнати на хората", посочи още спецполицаят.

В същото време прокуратурата и ГДБОП разкриха, че изпращачите са купували с парите скъпа техника, злато, наркотици за лична употреба и са захранвали профилите си в онлайн казина и дигитални портфейли.

Щетите за потърпевшите варират от 300 до няколко хиляди евро, като след въвеждане на данните от банковите карти и 3D SMS кодовете, те са били незабавно добавяни във виртуални портфейли и използвани в рамките на часове или дни. 

Разказано беше, че арестуваните  използвали специализирана азиатска платформа за разпространение на фишинг съобщения, която се предлага в хакерски форуми и затворени комуникационни канали, използвани от киберпрестъпници. Чрез тази платформа са били изпратени десетки хиляди фишинг съобщения до български потребители

Въпреки хвалбите с арести и разкрития обаче се оказва, че лавината от съобщения продължава, което със сигурност означава, че задържаните са със сигурност "дребни риби".

