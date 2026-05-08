ГДБОП задържа измамници с фалшиви глоби от КАТ

У извършителите са открити над 300 страници с телефонни номера и имейл адреси на жертви

09 Май 2026

Служителите на дирекция “Киберпрестъпност” на ГДБОП арестуваха изпращачите на фишинг съобщения с цел източване на лични данни и банкови сметки на граждани. Специализираната операция на киберполицаите е проведена на 8 и 9 май 2026 г., вследствие на получените множество жалби и сигнали от измамени потребители на мобилни оператори, приложения и социални платформи.

Задържани са двама мъже на 30 и на 35 години в София и в област София. За това деяние Наказателният кодекс предвижда наказание лишаване от свобода до 6 години.

През последните дни стотици фалшиви съобщения през облачни услуги са разпратени от името на МВР към клиенти за това, че са нарушили правилата за движение по пътищата и дължат глоби за превишена скорост, като се призовават да отворят линк, през който с отстъпка да платят електронния фиш. Това е класическа фишинг измама. 

Съобщенията пристигат от чуждестранен номер (+63 908 189 8252, Филипините) и се представят като официално уведомление от "MVR-KAT". В тях се твърди, че автомобилът на получателя е засечен в нарушение на правилата за движение чрез "пътни сензори и мониторинг система", като е генерирана глоба с конкретен номер. Посочва се и краен срок от 14 дни за плащане, както и линк за "уреждане" на задължението.

При реални нарушения КАТ уведомява гражданите чрез SMS със заглавие "МВР: Извършено нарушение МПС", като се съдържа информация за автомобила, самото нарушение и размера на глобата. Уведомления могат да се изпращат и по имейл или чрез чат платформа.

Иззети са компютърни конфигурации, мобилни устройства, флаш памети и различни видове карти на финансови институции, мобилни оператори и др.
При първоначалната проверка са установени множество доказателства за извършваната престъпна дейност - информация за нерегламентирано използване на лични и банкови данни, над 300 страници с телефонни номера и имейл адреси на жертви, преводи на суми, фалшиви домейни, имитиращи страниците на официални институции и куриерски компании. Открити са и данни и за изготвяне и изпращане на смишинг съобщения за неполучени пратки от името на куриерски офиси. В помощ на престъпната дейност е използван и изкуствен интелект. 

МВР напомня, че официалните начини за плащане на глоби включват портала за електронни услуги на МВР, ПОС терминали в структури на "Пътна полиция", мобилни устройства на патрулни екипи, системата за сигурно електронно връчване, банков превод, пощенски запис, интернет банкиране, каси за парични преводи и други легитимни канали.

Актуалните банкови сметки за плащане на глоби могат да бъдат проверени на официалния сайт на МВР: Информация за плащане на глоби.

