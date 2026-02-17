Медия без
НАП предупреди за фалшиви мейли за възстановяване на данък

Днес, 17:00

Разпространяват се фалшиви имейли от името на Националната агенция за приходите за възстановяване на данък, предупредиха от НАП.

Фалшивите мейли са със заглавие: „Възстановяване на данък чака одобрение – ЗАДЪЛЖИТЕЛНО: Една стъпка дели парите от Вас…..“.

В съобщенията се посочва, че НАП са приключили проверката на съответната данъчна декларация за 2025 г., при което е установено, че има определена сума за възстановяване. Измамниците искали актуална банкова сметка за превеждане на парите. 

В злонамерения имейл е посочен и краен срок, описват се стъпките, които да се предприемат, за да се възстанови сумата, като се изисква въвеждането на банкова информация. 

НАП не е изпращала имейли с подобно съдържание, с искане за потвърждаване на банкова информация и лични данни от своите потребители, заявиха от приходната агенция. Това е класическа форма на „фишинг“ атака, чрез която се цели кражба на лична информация, банкови сметки, потребителски имена за достъп и пароли.
 

Ключови думи:

фишинг измама

