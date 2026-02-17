НАП предупреди за фалшиви мейли за възстановяване на данък

Разпространяват се фалшиви имейли от името на Националната агенция за приходите за възстановяване на данък, предупредиха от НАП.

Фалшивите мейли са със заглавие: „Възстановяване на данък чака одобрение – ЗАДЪЛЖИТЕЛНО: Една стъпка дели парите от Вас…..“.

В съобщенията се посочва, че НАП са приключили проверката на съответната данъчна декларация за 2025 г., при което е установено, че има определена сума за възстановяване. Измамниците искали актуална банкова сметка за превеждане на парите.

В злонамерения имейл е посочен и краен срок, описват се стъпките, които да се предприемат, за да се възстанови сумата, като се изисква въвеждането на банкова информация.

НАП не е изпращала имейли с подобно съдържание, с искане за потвърждаване на банкова информация и лични данни от своите потребители, заявиха от приходната агенция. Това е класическа форма на „фишинг“ атака, чрез която се цели кражба на лична информация, банкови сметки, потребителски имена за достъп и пароли.

