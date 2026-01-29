Медия без
Фалшив сайт близнак краде данни на клиенти на "Спиди"

Куриерската фирма е сезирала за фишинг измамата компетентните органи

Днес, 18:05
Типичната схема за "фишинг" измама този път е насочена към клиенти на куриерската компания "Спиди".
"Спиди" - една големите куриерски фирми в България, предупреди клиентите си за опасна кибер измама от типа "фишинг". 

Потребители получават подвеждащи имейл съобщения, които ги препращат към фалшив сайт, силно наподобяващ официалната уебстраница на "Спиди". Хората се подвеждат по приликата, захапват "въдицата" и изпълняват поканата да въведат лични данни и информация за банкови карти. Обикновено в съобщението уловка се твърди, че има проблем с доставянето на пратката и че ако клиентът не реагира бързо, тя ще бъде върната на изпращача.

Ето как изглежда "въдицата", която пристига по мейла, и по какво се познава, че е опит за "фишинг":  

     

     От "Спиди" поясняват: 

    • Посоченото съобщение НЕ е изпратено от служители на компанията;
    • Посоченият имейл адрес, от който е изпратено съобщението, няма връзка със Спиди АД. Всички съобщения от компанията се изпращат от номер 170000, посредством официалния канал на Спиди във Viber или от [email protected]

    Внимавате за подвеждащи домейни, които не са свързани със "Спиди" АД, и не отваряте линкове, които се изпращат в подобни съобщения.

    Ето още полезна информация за разпознаване на фалшивите съобщения: 

    Куриерската компания е сезирала компетентните органи за фишинг атаките. 

