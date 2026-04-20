Демерджиев: Защо Янкулов пише постове, а не ограничи достъпа на Сарафов

"Категорично Сарафов трябва да бъде отстранен незабавно. Не виждам защо Янкулов пише постове в социалните мрежи, той е принципал на Главна дирекция "Охрана" която трябва да ограничи достъпа на Сарафов до кабинета му, тъй като мандатът му е изтекъл отдавна". Това обяви един от основните играчи в партията на Румен Радев - бившият вътрешен министър Иван Демерджиев, в интервю за Би Ти Ви.

ВКС и КС вече се произнесоха, че Сарафов е нелегитимен, неговите действия са не само правно нетърпими, той е узурпирал властта там вече година, каза още Демерджиев. Знаем всички действия и ще ги предприемем - така Демерджиев отговори на въпрос как Сарафов ще бъде отстранен.

Правосъдният министър иска спешно отстраняване на Сарафов С пост във "Фейсбук" служебният правосъден министър Андрей Янкулов поиска спешно отстраняване на продължаващия да се представя за изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Той заема незаконно длъжността от 21 юли м. г.

"Ще предприемем действия по попълване на ВСС", каза Демерджиев и допълни, че това ще става паралелно с действия срещу Сарафов. "Не може да се търпи това положение повече", добави той.

И обясни, че целта на съдебната реформа е "съдебна система, гарантираща справедливост".

"Ще излъчваме безспорни професионалисти. Ние сме доказали, ще правим това, ще изискваме това. Няма да се стигне до компромисни политически фигури", каза още Демерджиев по повод бъдещите номинации на ПБ за ВСС.

Според него прокуратурата много бързо ще изглежда по коренно различен начин.

"Не е това лицето на българската прокуратура. Има много достойни хора", каза още той.

Демерджиев, който е и бивш вътрешен министър добави, че би бил полезен в МВР, но изтъкна, че това не е само негово решение. Според него настоящият главен секретар на МВР Георги Кандев се справя много добре и това е тенденцията, която трябва да се следва.

"В Министерството на правосъдието посоката също е добра, но трябват малко по-решителни действия", допълни той.

Да бъде арестуван Сарафов ще е кратковременно удоволствие Решението на Конституционния съд, че не противоречи на основния закон разпоредбата, ограничаваща до 6 месеца времето, в което някой може да е изпълняващ функциите главен прокурор и председател на върховен съд, би трябвало да бъде краят на агонията "Сарафов".

Според него час по-скоро трябва да се излъчи редовно правителство. "В нашите редици има много хора с опит, професионални качества, с авторитет", каза Демерджиев.

И допълни, че ще се търсят повече професионалисти.