Демерджиев и Янкулов влязоха в спор как да се отстрани Сарафов

Според човека на Радев правосъдният министър може да ограничи достъпа, а според Янкулов това ще е преминаване на червена линия

21 Апр. 2026Обновена
Иван Демерджиев

Ключовата фигура от спечелилата пълно мнозинство формация на Румен Радев - бившият вътрешен министър Иван Демерджиев, и служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов влязоха в задочен спор как може да стане отстраняването на Борислав Сарафов от кабинета на главния прокурор.

"Категорично Сарафов трябва да бъде отстранен незабавно. Не виждам защо Янкулов пише постове в социалните мрежи, той е принципал на Главна дирекция "Охрана" която трябва да ограничи достъпа на Сарафов до кабинета му, тъй като мандатът му е изтекъл отдавна". Това обяви първо Демерджиев, в интервю за Би Ти Ви.

ВКС и КС вече се произнесоха, че Сарафов е нелегитимен, неговите действия са не само правно нетърпими, той е узурпирал властта там вече година, каза още Демерджиев. Знаем всички действия и ще ги предприемем - така Демерджиев отговори на въпрос как Сарафов ще бъде отстранен. 

Часове по-късно служебният правосъден министър отговори с пост във Фейсбук. "Казвах го няколко пъти, подробно мотивирано, но ето още веднъж, максимално кратко и ясно: Нищо добро не може да ни чака като общество, ако, тъй като правосъдната система не е в състояние да реши правния проблем със законността на главния ни прокурор, тръгнат да го решават силово онези, които моментно държат монопола върху използването на държавно насилие. Който иска да прекрачва тази червена линия, ще има възможността да го направи съвсем скоро.", написа Янкулов в профила си. 

"Ще предприемем действия по попълване на ВСС", каза иначе още Демерджиев и допълни, че това ще става паралелно с действия срещу Сарафов. "Не може да се търпи това положение повече", добави той. И обясни, че целта на съдебната реформа е "съдебна система, гарантираща справедливост".

"Ще излъчваме безспорни професионалисти. Ние сме доказали, ще правим това, ще изискваме това. Няма да се стигне до компромисни политически фигури", каза още Демерджиев по повод бъдещите номинации на ПБ за ВСС.

Според него прокуратурата много бързо ще изглежда по коренно различен начин. "Не е това лицето на българската прокуратура. Има много достойни хора", каза още той.

Демерджиев, който е и бивш вътрешен министър добави, че би бил полезен в МВР, но изтъкна, че това не е само негово решение. Според него настоящият главен секретар на МВР Георги Кандев се справя много добре и това е тенденцията, която трябва да се следва.

"В Министерството на правосъдието посоката също е добра, но трябват малко по-решителни действия", допълни той.

Според него час по-скоро трябва да се излъчи редовно правителство. "В нашите редици има много хора с опит, професионални качества, с авторитет", каза Демерджиев.

И допълни, че ще се търсят повече професионалисти.

„Този изборен резултат може би изненада някои, но не изненада хората, които следяха внимателно процесите. Вълна имаше, тази вълна се надигна в хода на изборния процес  и всъщност не я видяха само някои говорители на определени политически партии или други анализатори, които по една или друга причина изкривено виждаха събитията",  коментира още Иван Демерджиев. "Очаквана победа, аз нееднократно заявявах нашато увереност, че ще имаме 121 депутати", заяви бившият вътрешен министър.

"Но това доверие е огромна отговорност, така че ние сме готови да понесем тази отговорност  и съзнаваме, че не бива да допуснем да бъдат по някакъв начин излъгани очакванията и надеждите на българските граждани. Знаем тази тежест, отчитаме тази тежест и ще направим всичко възможно този път  надеждите и очакванията на българските граждани да се сбъднат“, каза той.

"В нашата програма цялата първа част е посветена на мерки по разграждане на модела Пеевски-Борисов", обясни Демерджиев. "Две са основните линии, по които този модел може да бъде разграден и две са основните линии, които ние ще спазваме. От едната страна - ограничаване на този модел до финансовия ресурс, който той черпи от обществените пари, от парите на държавата, от парите на гражданите", коментира той.

Иван Демерджиев, Андрей Янкулов, Борислав Сарафов

