Бургас иска домакинството на Евровизия 2027

Бургас да е домакин на Евровизия 2027, поиска кметът на морския град Димитър Николов. Това той направи с пост във Фейсбук.

Дара с нейната песен „Bangaranga“ спечели 70-то издание на песенния конкурс, с което България за първи път ще бъде домакин на Евровизия. Няма точен регламент обаче, че непременно във столицата на спечелилата песенния конкурс държава, трябва да се проведе следващото издание на конкурса.

"Знам, че София ще е чудесен домакин, но заявявам категоричното желание на Бургас за домакинство", написа бургаският кмет.

Николов бе успешен домакин на старта на Giro d’Italia 2026, който тази година започна от Несебър.

В София най-подходящата за провеждането на Евровизия е зала "Арена 8888". В момента до нея се строи разширение на метрото с нова метростанция. Тази линия 3 на метрото по план трябва да е готова през есента на 2027 г., но очакванията са работата да бъде ускорена, за да посрещне по-рано публиката на Евровизия 2027.

"Ние ще се борим за това, разбира се", заяви кметът на София Васил Терзием. Той беше категоричен, че столицата е най-добре подготвена от всички други градове в страната.

„Видя се, че София може да бъде домакин на големи събития. Видахте с „Джиро д'Италия" – изключително представяне", посочи още кметът. Терзиев каза, че проблемите с инфраструктурата не са от вчера, като местната власт постоянно работи по решаването им. „И ако държавата гласува доверие на София да бъде домакин на „Евровизия", подготовката ще бъде на ниво.