Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Бургас иска домакинството на Евровизия 2027

София е най-подготвена, отсече в отговор столичният градоначалник Васил Терзиев

Днес, 10:58
Димитър Николов
FB/Димитър Николов
Димитър Николов

Бургас да е домакин на Евровизия 2027, поиска кметът на морския град Димитър Николов. Това той направи с пост във Фейсбук.

Дара с нейната песен „Bangaranga“ спечели 70-то издание на песенния конкурс, с което България за първи път ще бъде домакин на Евровизия. Няма точен регламент обаче, че непременно във столицата на спечелилата песенния конкурс държава, трябва да се проведе следващото издание на конкурса.

"Знам, че София ще е чудесен домакин, но заявявам категоричното желание на Бургас за домакинство", написа бургаският кмет.

Николов бе успешен домакин на старта на  Giro d’Italia 2026, който тази година започна от Несебър.

 

 

В София най-подходящата за провеждането на Евровизия е зала "Арена 8888". В момента до нея се строи разширение на метрото с нова метростанция. Тази линия 3 на метрото по план трябва да е готова през есента на 2027 г., но очакванията са работата да бъде ускорена, за да посрещне по-рано публиката на Евровизия 2027.

"Ние ще се борим за това, разбира се", заяви кметът на София Васил Терзием. Той беше категоричен, че столицата е най-добре подготвена от всички други градове в страната.

„Видя се, че София може да бъде домакин на големи събития. Видахте с „Джиро д'Италия" – изключително представяне", посочи още кметът. Терзиев каза, че проблемите с инфраструктурата не са от вчера, като местната власт постоянно работи по решаването им. „И ако държавата гласува доверие на София да бъде домакин на „Евровизия", подготовката ще бъде на ниво.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

българско участие на Евровизия, Евровизия

Още новини по темата

DARA класира България за финала на „Евровизия 2026“
15 Май 2026

"Евровизия" ще има версия в Азия
31 Март 2026

Румънската песен за „Евровизия“ скандализира със садо-мазо намеци
19 Март 2026

Домакинът на виенската "Евровизия" подаде оставка заради секстормоз
09 Март 2026

Bangaranga стана хит в чужбина, но не и у нас
03 Март 2026

Дара ще пее Bangaranga на "Евровизия 2026" във Виена
28 Февр. 2026

Турнето за 70-годишнината на „Евровизия“ се отлага
15 Февр. 2026

Дара ще представи България на „Евровизия 2026“
01 Февр. 2026

Билетите за "Евровизия" се разграбиха за 14 минути
14 Яну. 2026

Фики и Михаела Филева са сред кандидатите да представят България на "Евровизия"
30 Дек. 2025

Победителят от „Евровизия 2024“ връща трофея в знак на протест
12 Дек. 2025

И Исландия бойкотира "Евровизия" заради Израел
11 Дек. 2025

„Евровизия“ променя правилата за гласуване заради Израел
21 Ноем. 2025

Българският участник на "Евровизия 2026" ще се избере от Топ 40 най-слушани
20 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ПП и ДБ могат да се преродят или взаимно да се изядат
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса