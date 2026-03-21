България се присъедини към призива за сигурност в Ормузкия проток

И Румъния подписа декларацията на над 20 държави за безопасно корабоплаване

Днес, 14:41
Сигурността на моретата и свободата на корабоплаване е от полза за всички страни, отбелязва МВнР.

България и Румъния се присъединиха към съвместната декларация на страните, които изразиха готовност да допринесат за осигуряване на безопасността на корабоплаването през Ормузкия проток и за предприемане на стъпки за стабилизиране на енергийните пазари. Декларацията бе подписана на 19 март първоначално от Великобритания, Франция, Германия, Италия и Нидерландия, а по-късно към нея се присъединиха още 14 държави, включително и извън Европа - Япония, Канада, Южна Корея, Нова Зеландия, Дания, Латвия, Словения, Естония, Норвегия, Швеция, Финландия, Чехия, Бахрейн и Литва.

България, като страна която не участва във военните действия на САЩ и Израел срещу иранския режим, се асоциира с общото заявление относно Ормузкия проток, съобщи Министерството на външните работи (МВнР).

"Присъединяваме се към заявената позиция, в която се осъждат скорошните нападения над невъоръжени търговски плавателни съдове в Залива, както и срещу цивилна инфраструктура, включително петролни и газови съоръжения, което на практика доведе до затварянето на Ормузкия проток", отбелязват от МВнР. Страната ни изразява дълбока загриженост за нарастващия конфликт и призовава да се прекрати поставянето на мини и други опити да се възпрепятства търговския обмен по Ормузкия проток. 

България приветства и решението на Международната агенция по енергетика да стабилизира енергийните пазари чрез стратегическо отпускане на петролни запаси и други мерки, посочват още от МВнР.

Румънският президент Никушор Дан обяви снощи, че присъединяването на Румъния към тази инициатива става на фона на сериозни последствия от затварянето на Ормузкия проток върху глобалните енергийни пазари и световната икономика. "Ефектите са осезаеми и в Румъния, особено по отношение на цените на горивата. В този смисъл ние сме готови да участваме в усилията на международната общност, които ще доведат до задържане на цените на поносимо равнище за населението“, написа румънският президент във Фейсбук.

Той допълни, че Румъния запазва ясното си решение да не бъде въвлечена в конфликта в Близкия изток. „Ние работим заедно с международни партньори за деескалация“, заяви Никушор Дан.

