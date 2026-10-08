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Борисов: Според службите потъналият кораб е превозвал войска

Докато "Балкански поток" работи, Путин няма да удари България, заяви лидерът на ГЕРБ

Днес, 11:47
Борисов пред медии и партийни членове в Петрич.
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Борисов пред медии и партийни членове в Петрич.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов излезе с подробности от вчерашната среща на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) по повод ударените с дронове два търговски кораба в българската икономическа зона в Черно море. Единият кораб потъна на 70 мили от Бяла. Няма и следа от екипажа, а операцията по издирването му бе прекратена във вторник вечерта.

Борисов коментира докладите на службите, като издаде, че там пишело, че поразените плавателни съдове са превозвали хора или войска. "Беше решено да се иска подводен дрон и да се види дали е така. Разказваха за претоварвания на петрол в Черно море, но нищо от това не върши работа за предизборната кампания, и както виждате, за това не се говори. Корабите са били ударени преднамерено - "и отдолу с торпедо, и отгоре в корпуса, трябва да се направят експертизи, има посока, това се изчислява, ние имаме военноморско училище с професори по темата", сподели лидерът на ГЕРБ.

Списъкът с екипажа на потъналия кораб ALFA WATAN показва, че на борда е имало 10 моряци - 9 сирийци и  един египтянин. Превозвали са сол от Египет до Килия -  украинско пристанище на Дунав, където е трябвало да натоварят зърно. 

Борисов обясни, че ГЕРБ, ПП, ДБ и ДПС са настоявали в позицията на КСНС изрично да пише, че Русия е агресорът, но "Прогресивна България" държала на "свенлива" формулировка. И добави, че Ивайло Мирчев от ДБ настоявал държавата да застане зад производството на дронове с Украйна.

Разминаване

Вчера след разговорите в КСНС президентката Йотова каза, че предложенията към изпълнителната и законодателната власт са били приети с три четвърти мнозинство, а три парламентарни групи са били против. Но от "Продължаваме промяната", "Демократична България", "Възраждане" и ДПС я опровергаха, че не са подкрепили становището и следователно то е останало само намерение, гласувано от "Прогресивна България" и ГЕРБ. Така "позицията" на Бойко Борисов съвсем олекна - не се разбра защо постфактум критикува документ, който на самото заседание е подкрепил.

Лидерът на ГЕРБ поиска президентството да разсекрети частта от стенограмата от вчерашния съвет, в която са изказванията, на политиците, вместо да се преразказват избирателно за обслужване на предизборната кампания. И продължи с типичните си "невчесани" мисли:  

 "Чух различни интерпретации, че аз не съм подкрепил едното, а другото. Да стане ясно - подкрепих декларацията на "Демократична България" (в която се иска държавата да застане зад производството на дронове с Украйна - б.а.), но тя не бе гласувана. И все пак, за да покажем на хората институционалност, ние започнахме да спорим по текстовете, защото "Прогресивна България" търсеха най-свенлив текст". 

ГЕРБ искали да се посочи, че войната не е равностойна, защото "едните са нападнати и сега се бият" -  "затова предложихме шестте държави от Черноморието и ние като държава максимално да търсим бърз мир, за да спре не само кръвопролитието. Тогава Денков каза, че това е приемливо за него. Във всички други текстове участваха и Денков, и Мирчев, и Станислав от ДПС. Коригирахме, търсехме. Ролята на този документ е чисто пожелателен - да покаже единство", обобщи лидерът на ГЕРБ.

Накрая увери, че "може да гарантира", че докато "Балкански поток" работи, руският президент  Путин няма да предприеме удар срещу България. 

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Ключови думи:

КСНС, руски дронове, кораб, Черно море

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