Борисов: Преговарял съм с Камерън да паднат санкциите на Пеевски

"Аз лично съм преговарял с външния министър, с Дейвид Камерън, когато беше тук, да паднат санкциите по "Магнитски", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в отговор на журналистически въпрос дали Мария Габирел е преговаряла с Великобритания санкционираният за корупция лидер на ДПС-Ново начало Делян Пеевски да бъде изваден от списъка.

Информация за кореспонденция между Габриел и британското правителство беше разпространена преди няколко дни от "Да, България". "Не знам за Мария Габриел, но аз лично съм преговарял", каза Борисов.

Той заяви, че Пеевски е попаднал "несправедливо" в списъка "Магнитски", и изтъкна, че лидерът на ДПС-НН не е продавал паспорти. През 2021 г., след като Пеевски беше санкциониран по американския закон "Магнитски", се завихри скандал по темата за "златните паспорти" - даването на българско гражданство на чужденци срещу инвестиция у нас. В официалното съобщение на САЩ за налагането на санкциите, наред с други обвинения, се говори и за участието на Пеевски в корупционни схеми с българско гражданство. В началото на миналата година пък беше създадена поредната парламентарна анкетна комисия, която трябваше да се занимава с търговията със "златни паспорти". Тя бе наложена на НС лично от Пеевски.

На въпрос кой е продавал българско гражданство Борисов кратко отговори, че "който е продавал, вече е в затвора".

"Аз участвах, когато налагаха санкциите, а когато излязоха санкциите, бях в посолството на САЩ с посланичката и Джим О`Брайън. Знам всичко по тези санкции. Освен това съм говорил с много от партньорските служби по тази тема. Там още по-силен е въпросът как милиарди долари излязоха от рафинерията и отидоха в посока Русия. По това се работи в момента", каза Борисов. И добави, че многократно говорил по времето на "сглобката" с Кирил Петков, Асен Василев и Христо Иванов за свалянето на санкциите над Делян Пеевски. "Съдействат на максимум с всички средства", каза той.

Борисов коментира и информацията на bird.bg, че дъщеря му е придобила дял в строителна фирма на съмнително ниска цена. "Не е моя работа. Не ме интересува. Ако е участвала в обществена поръчка - държавна, общинска, за европейски пари - ще коментирам", каза Борисов.

През февруари 2025 г. Венета Борисова е станала собственик на 19.35% от капитала на фирма “Елит стил инженеринг”. Целият капитал на фирмата е в размер на 1240 лв. и 19.35% дял се равнява точно на 240 лв., като закупуването на тази стойност не е незаконно. Фирмата обаче има много сериозен актив - имот от 8,6 декара в района на “Панчарево” и презаверено през миналата година разрешение за строеж.