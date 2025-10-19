Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Арестуван е младежът, намушкал свой връстник в столичен мол

20 Окт. 2025Обновена

15-годишният младеж, който уби свой връстник в столичен мол снощи, е задържан. Това съобщиха от СДВР. "След незабавни оперативно-издирвателни действия по безспорен начин извършителят е установен. Той е задържан малко преди 00:00 часа - само няколко часа след извършване на престъпното деяние", добавят от полицията.

Сигналът за намушканото момче бе подаден снощи в 19.30 часа от търговския център на бул. "Александър Стамболийски". Пострадалото момче било транспортирано спешно към "Пирогов", където няколко часа по-късно е починало.

Линейката е пристигнала в мола на четвъртата минута след подаването на сигнала, но детето вече е било закарано от свои близки в „Пирогов“.

Вероятно става дума за спречкване между две познати компании, които се сбили до ескалатора на третия етаж.

ПОЗИЦИЯ

В последната година Столичната община, заедно с полицията и търговските обекти, положи сериозни усилия за подобряване на видеонаблюдението, контрола и превенцията на агресията в публичните пространства, коментира в позиция кметът на София Васил Терзиев. Вече има изградена обща система за наблюдение в редица зони с висок човекопоток, а в момента се разширява и обхватът ѝ. "Въпреки направеното, днешният случай ясно показва, че работата по гарантиране на сигурността не може да спре. Ще продължим да инвестираме в превенция, технологии и координация между институциите — така, че всеки софиянец, всяко дете, да се чувства защитено в своя град. София трябва да бъде не просто модерна, а и сигурна столица", посочва Терзиев. 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

София, мол

Още новини по темата

Столична община се опитва да върне графика за боклука в кризисните райони

18 Окт. 2025

Центърът на София ще е затворен днес и утре заради маратон и мач
11 Окт. 2025

Гл. архитект на София: Огромни територии в столицата са превърнати в бент
09 Окт. 2025

Елин Пелин, Панагюрище и Ботевград ще помагат на София за боклука

07 Окт. 2025

Терзиев обяви кризисна ситуация с боклука в "Люлин“ и "Красно село“
04 Окт. 2025

Има загинал при пожара в столичния "Гоце Делчев"
02 Окт. 2025

"Камбаните" станаха символ на Младост", а Лъвов мост - на "Банишора"
24 Септ. 2025

Центърът на София е затворен заради "Ден без автомобили"
22 Септ. 2025

Новият конкурс за боклука на София затъна в скандали за натиск
20 Септ. 2025

Заради състезание в София се ограничава движението
13 Септ. 2025

Училищата в София ще решат сами дали да учат на 17 септември
10 Септ. 2025

Двама нови зам.-кметове се появиха в екипа на Васил Терзиев
09 Септ. 2025

Депутати на ИТН внесоха скандален проект за презастрояване на София
07 Септ. 2025

Родителите на част от децата са знаели за опасното селфи на небостъргача
03 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ИТН удави избирателите си в политическото блато
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар