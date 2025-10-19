Арестуван е младежът, намушкал свой връстник в столичен мол

15-годишният младеж, който уби свой връстник в столичен мол снощи, е задържан. Това съобщиха от СДВР. "След незабавни оперативно-издирвателни действия по безспорен начин извършителят е установен. Той е задържан малко преди 00:00 часа - само няколко часа след извършване на престъпното деяние", добавят от полицията.

Сигналът за намушканото момче бе подаден снощи в 19.30 часа от търговския център на бул. "Александър Стамболийски". Пострадалото момче било транспортирано спешно към "Пирогов", където няколко часа по-късно е починало.

Линейката е пристигнала в мола на четвъртата минута след подаването на сигнала, но детето вече е било закарано от свои близки в „Пирогов“.

Вероятно става дума за спречкване между две познати компании, които се сбили до ескалатора на третия етаж.

ПОЗИЦИЯ

В последната година Столичната община, заедно с полицията и търговските обекти, положи сериозни усилия за подобряване на видеонаблюдението, контрола и превенцията на агресията в публичните пространства, коментира в позиция кметът на София Васил Терзиев. Вече има изградена обща система за наблюдение в редица зони с висок човекопоток, а в момента се разширява и обхватът ѝ. "Въпреки направеното, днешният случай ясно показва, че работата по гарантиране на сигурността не може да спре. Ще продължим да инвестираме в превенция, технологии и координация между институциите — така, че всеки софиянец, всяко дете, да се чувства защитено в своя град. София трябва да бъде не просто модерна, а и сигурна столица", посочва Терзиев.