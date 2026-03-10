Медия без
5 държави са помогнали за евакуацията на българите от военните региони

Полет от Рияд ще излети за София в 19 ч. със 170 наши сънародници от Катар, Кувейт и Бахрейн 

Днес, 16:43
БГНЕС
Външният министър Надежда Нейнски

"Проведохме най-мащабната до този момент операция за евакуация на български граждани от 11 държави", каза външният министър Надежда Нейнски на заключителен брифинг на операцията "Искрена грижа", предава Би Ти Ви.

Специален полет от Рияд ще излети за София в 19 ч. българско време със 170 българи от Катар, Кувейт и Бахрейн. 

"Важно е да се каже, че ние не бяхме сами в тези усилия. Благодарение на добро сътрудничество с партньорски държави - Австрия, САЩ, Турция, Португалия и Унгария успяхме да изведем български граждани. Самите ние предоставихме съдействие на граждани Румъния, Германия, Франция, САЩ, Латвия, Полша и Швеция, намиращи се в зона на активни военни действия. 

Успяхме да приберем над 2600 българи от военните региони, проведени бяха на 15 000 телефонни разговора. Бяха обработени на 6500 имейла", заяви външният министър. Осъществени са 6 правителствена полета, 5 полета от частни компании. Тя заяви, че са имали технически проблеми, възможно е да са били заради хибридни атаки. 

