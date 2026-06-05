Расте броят на жертвите след катастрофата с автобус в София

Булфото От снимката се вижда, че върху автобуса се намира колата, която е причинила катастрофата

Двама души загинаха, 12 са ранени при катастрофа между автобус 119 на градския транспорт и два леки автомобила на "Челопешко шосе" край София.

По информация на дежурния диспечер на градския транспорт в автобуса се е врязала лека кола, която се е състезавала с друг автомобил, съобщиха от ЦГМ. Полицията още не потвърждава тази версия. Автобусът е правил ляв завой, когато в него се врязват автомобилите, обясни кметът на София Васил Терзиев.

Произшествието се е случило около 19:37 часа, когато е подаден сигнал на тел. 112, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ. 10 спешни екипа са изпратени на място. Полицията съобщи, че е установила всички участници в произшествието - 14 души - трима шофьори и 11 пътници в автобуса.

На място е починал млад мъж на 27 г., той е бил пътник в автобуса. По-късно от политравма в ИСУЛ е починал и 31-годишен мъж. Вероятно и двамата загинали са чужди граждани.

След катастрофата всички ранени са били транспортирани в болници. Те са с черепно-мозъчни травми, политравми и фрактури. Трима са настанени са в ИСУЛ, двама - във ВМА и четирима в УМБАЛ „Света Анна“. Има пострадали, които сами са се придвижили до "Пирогов". Двама от пострадалите - на възраст 33 и 32 години - са с черепно-мозъчни травми, двама - на 45 и на 40 години - са с множество наранявания. Още един ранен на 46 години е с два счупени крайника. Шофьорът на автобуса, мъж на 60 години, също хоспитализиран, той е без опасност за живота. Всички хоспитализирани до момента са мъже. Състоянието на двама от тях - също пътници от автобуса - се описва като "критично", съобщи на брифинг на мястото на инцидента старши инспектор Георги Митев от „Пътна полиция".

Пътят по ул. „Челопешко шосе" от разклона за „Казичене" до изхода на квартал „Челопечене" е затворен.