За да има мир! Пеевски излезе по пеньоар сред хората

САМО МИР ДА ИМА И НОВО НАЧАЛО НА ДИАЛОГА!

Лидерът на ДПС Ново начало Делян Пеевски опроверга слуховете, че се е натоварил за Дубай с главно Д и се яви сред хората, които протестират пред централата на партията му, затруднявайки ремонта на сградата.

Той се яви на мероприятието с дискретна охрана от 60 цивилни полицаи, няколко джипа на Делта Гард, три джуконди прокурорки, отряд психоложки с големи очила, няколко ейчарки, пиарки и Валерия Велева.

Най-големият жест на Пеевски към протестиращите бе облеклото му - той дойде по пеньоар, с което показа готовност за диалог с опонентите си, за които твърдеше наскоро, че били "оправяни по пеньоар и всички знаеме".

"Това са нормални неща, ето и аз влизам в обувките на другия, не ме е страх да съм различен, ще оправя държавата по пеньоар, не се притеснявам от нищо - развя пеньоара си като Мерилин Монро големият политик. - Всички трябва да излезем от Зоната си на комфорт, за да открием топлата вода в Дружба или каква да е вода в Плевен. Благо Коцев също за добро го изведох временно от Зоната му на комфорт, после ще ми е благодарен, като осъди държавата с главно Д, ще му изплатим стотици хиляди евраци. Това не са лесни пари, но никой не е обещавал, че ще е лесно!"

Пеевски отговори и на упреците, че е изтърбушил сградата на "Врабча", откъдето изгони три агенции, за да си настани партията. Този ремонт също бил за хората и също е жест към политическите опоненти.

"След ремонта сградата ще е опасана с парапети, повече от всяка друга сграда в света. Няма да те псувам на татко параПетко, Кириле, тия парапети също ги правя с чисто сърце и желание за диалог!..." - още повече си развя пеньоара Пеевски, при което Валерия Велева потръпна, психоложките се ококориха все едно са видели на Зигмунд Фройд майка му, а джукондите-прокурорки се зачервиха като честни булки.

Пеевски намери правилните думи и да се извини за репликата "приключили сте", която произнесе в миг на ярост по-рано тази седмица.

"Колеги, не сте приключили, ето аз приключвам сега, свършвам, колеги!" - викна Пеевски и това вече предизвика буря от множествен верижен катарзис в целия му антураж, от полицаите и делта-гардовете до последната ейчарка.

Всичко това естествено зашемети протестиращите и докато те бавно се измъкваха от вцепенението си, Пеевски побърза да се изнесе.

***

До протестиращите прати послание и Даниел Митов, който помоли гражданите - за Бога! - да не бият шефа на полицията и въобще да щадят полицаите, дори на някой от тях да му изневерят нервите от непосилното напрежение.

"Бих дошъл и аз при вас, както пророк Даниил слязъл безстрашно в ямата с лъвовете, но имам сътресение на бъбреците и лекарите не ми разрешават да се отдалечавам на 20 метра от тоалетната" - гласеше посланието на Митов, прочетено от полицай с мегафон.

Това съобщение разведри обстановката и сближи до известна степен протестиращите и полицаите, в чиито глави се въртяха сходни мисли за министерския материал.



Сър Гей Бубка без пеньоар.

Шарж: Христо Комарницки.