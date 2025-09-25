Медия без
За да има мир! Пеевски излезе по пеньоар сред хората

За Бога, братя, не бийте шефа на полицията - умолява протестиращите Даниел Митов

Днес, 21:02
САМО МИР ДА ИМА И НОВО НАЧАЛО НА ДИАЛОГА! 
Лидерът на ДПС Ново начало Делян Пеевски опроверга слуховете, че се е натоварил за Дубай с главно Д и се яви сред хората, които протестират пред централата на партията му, затруднявайки ремонта на сградата. 
Той се яви на мероприятието с дискретна охрана от 60 цивилни полицаи, няколко джипа на Делта Гард, три джуконди прокурорки, отряд психоложки с големи очила, няколко ейчарки, пиарки и Валерия Велева. 
Най-големият жест на Пеевски към протестиращите бе облеклото му - той дойде по пеньоар, с което показа готовност за диалог с опонентите си, за които твърдеше наскоро, че били "оправяни по пеньоар и всички знаеме". 
"Това са нормални неща, ето и аз влизам в обувките на другия, не ме е страх да съм различен, ще оправя държавата по пеньоар, не се притеснявам от нищо - развя пеньоара си като Мерилин Монро големият политик. - Всички трябва да излезем от Зоната си на комфорт, за да открием топлата вода в Дружба или каква да е вода в Плевен. Благо Коцев също за добро го изведох временно от Зоната му на комфорт, после ще ми е благодарен, като осъди държавата с главно Д, ще му изплатим стотици хиляди евраци. Това не са лесни пари, но никой не е обещавал, че ще е лесно!" 
Пеевски отговори и на упреците, че е изтърбушил сградата на "Врабча", откъдето изгони три агенции, за да си настани партията. Този ремонт също бил за хората и също е жест към политическите опоненти.  
"След ремонта сградата ще е опасана с парапети, повече от всяка друга сграда в света. Няма да те псувам на татко параПетко, Кириле, тия парапети също ги правя с чисто сърце и желание за диалог!..." - още повече си развя пеньоара Пеевски, при което Валерия Велева потръпна, психоложките се ококориха все едно са видели на Зигмунд Фройд майка му, а джукондите-прокурорки се зачервиха като честни булки. 
Пеевски намери правилните думи и да се извини за репликата "приключили сте", която произнесе в миг на ярост по-рано тази седмица. 
"Колеги, не сте приключили, ето аз приключвам сега, свършвам, колеги!" - викна Пеевски и това вече предизвика буря от множествен верижен катарзис в целия му антураж, от полицаите и делта-гардовете до последната ейчарка. 
Всичко това естествено зашемети протестиращите и докато те бавно се измъкваха от вцепенението си, Пеевски побърза да се изнесе.
***
До протестиращите прати послание и Даниел Митов, който помоли гражданите - за Бога! - да не бият шефа на полицията и въобще да щадят полицаите, дори на някой от тях да му изневерят нервите от непосилното напрежение. 
"Бих дошъл и аз при вас, както пророк Даниил слязъл безстрашно в ямата с лъвовете, но имам сътресение на бъбреците и лекарите не ми разрешават да се отдалечавам на 20 метра от тоалетната" - гласеше посланието на Митов, прочетено от полицай с мегафон. 
Това съобщение разведри обстановката и сближи до известна степен протестиращите и полицаите, в чиито глави се въртяха сходни мисли за министерския материал. 

Сър Гей Бубка без пеньоар. 
Шарж: Христо Комарницки. 

