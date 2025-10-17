"Дюрекс" пусна лубрикант за гръб

ПО ШИРОКИЯ ГРЪБ
Световноизвестна корпорация - производител на стоки за интимен комфорт и полова хигиена, реагира светкавично на политическите събития у нас и пусна на пазара революционен продукт - лубрикант за гръб.
Новият продукт служи за политическа контрацепция и е вдъхновен от признанието на Бойко Борисов, че много хора му се катерят по гърба, но той е хлъзгав и съответно катерачите биват изпързаляни. Но вечно не може да се разчита на естествена лубрикация!
По-рано през годината Борисов пак беше изроптал глухо, че му се катерят по гърба, но това ще го търпи само до влизането в Еврозоната. Явно обаче положението е станало нетърпимо, защото Еврозоната още е непокорена, а жалбата, че Борисов го гърбят с катерене, отново е в дневния ред на обществото.
В наши дни нещата стават бързо и лубрикантът за гръб беше научно открит само няколко часа след онзиденшния моноспектакъл на Борисов пред партийния актив. Научното откритие бе въведено в производството и за нула време продуктът излезе на пазара.
Компанията-производител на лубриканта веднага разпрати на инфлуенсърите си по света и у нас мостри от новия продукт с инструкции за презентацията му.
Ето как рекламира лубриканта кифлуенсърът Харизманов:
"Хубаво е да си хлъзгав в политиката, харизмата също помага, но когато човек работи под такова голямо напрежение, по-добре да се подсигури и да си направи гърба на пързалка като слона в Борисовата градина или още по-добре - като Слонопраса в "Лозенец", старите софиянци разбират за какво говоря" - аристократично си хвали стоката кифлуенсърът.
Клиент Номер 1 на гърбавия лубрикант е лидерът на ДПС - Ново начало Делян Пеевски.
Той занесе на Борисов една тубичка и му смигна:
"Дошъл съм да пробваме новата поза: гръб в гръб!"
"Гръб в гръб???? - шокира се Борисов, друг път нечул и невидял такова нещо дори от Мата Хари. - Ами то така нищо няма да стане, гръб в гръб..."
"Ще стане, ще стане, мон ами! - засмя се Пеевски на френски. - Повикал съм и коалиционните партньори!"
***
КУЛТУРНА СПРАВКА
За читателите ни - любители на високата култура, имаме важно литературно сведение от античността, защото не сме някакви простаци!
"Широкия гръб на морето" - това е устойчив поетичен образ, който Омир използва на няколко места в своята "Одисея" (виж долу примерен откъс).
Така слепият поет на поетите видял и възпял морската шир - като една широка гърбина, по която се плъзгат със своите кораби воини, откриватели и политици, за да достигнат нови брегове, да завладеят нови земи, да покорят чужди народи или да загинат със смъртта на смелите.
Омир, "Одисея", Трета песен. Както се вижда от цитирания откъс - политиката иска жертви и хекатомби от древността до наши дни!
(Редакторът на тази публикация на "Одисеята" заслужава да му счупим една-две тояги в гърба, защото от прекомерно усърдие е счупил дактила, като е "поправил" архаичния глагол "жертвува" на съвременната форма "жертва" и с това е оплескал броя на сричките. Но това е друга болезнена тема.)
***
Авторът Сър Гей Бубка тича с изменено лице далеч от тия страшни гърбежи.
Шарж: Христо Комарницки.