"Дюрекс" пусна лубрикант за гръб

17 Окт. 2025
Намажи гърба, да е мирна борбата.
Снимка: Архив
Намажи гърба, да е мирна борбата.

ПО ШИРОКИЯ ГРЪБ

Световноизвестна корпорация - производител на стоки за интимен комфорт и полова хигиена, реагира светкавично на политическите събития у нас и пусна на пазара революционен продукт - лубрикант за гръб.

Новият продукт служи за политическа контрацепция и е вдъхновен от признанието на Бойко Борисов, че много хора му се катерят по гърба, но той е хлъзгав и съответно катерачите биват изпързаляни. Но вечно не може да се разчита на естествена лубрикация!

По-рано през годината Борисов пак беше изроптал глухо, че му се катерят по гърба, но това ще го търпи само до влизането в Еврозоната. Явно обаче положението е станало нетърпимо, защото Еврозоната още е непокорена, а жалбата, че Борисов го гърбят с катерене, отново е в дневния ред на обществото.

В наши дни нещата стават бързо и лубрикантът за гръб беше научно открит само няколко часа след онзиденшния моноспектакъл на Борисов пред партийния актив. Научното откритие бе въведено в производството и за нула време продуктът излезе на пазара.

Компанията-производител на лубриканта веднага разпрати на инфлуенсърите си по света и у нас мостри от новия продукт с инструкции за презентацията му.

Ето как рекламира лубриканта кифлуенсърът Харизманов:

"Хубаво е да си хлъзгав в политиката, харизмата също помага, но когато човек работи под такова голямо напрежение, по-добре да се подсигури и да си направи гърба на пързалка като слона в Борисовата градина или още по-добре - като Слонопраса в "Лозенец", старите софиянци разбират за какво говоря" - аристократично си хвали стоката кифлуенсърът.

Клиент Номер 1 на гърбавия лубрикант е лидерът на ДПС - Ново начало Делян Пеевски.

Той занесе на Борисов една тубичка и му смигна:

"Дошъл съм да пробваме новата поза: гръб в гръб!"

"Гръб в гръб???? - шокира се Борисов, друг път нечул и невидял такова нещо дори от Мата Хари. - Ами то така нищо няма да стане, гръб в гръб..."

"Ще стане, ще стане, мон ами! - засмя се Пеевски на френски. - Повикал съм и коалиционните партньори!"

***

КУЛТУРНА СПРАВКА

За читателите ни - любители на високата култура, имаме важно литературно сведение от античността, защото не сме някакви простаци!

"Широкия гръб на морето" - това е устойчив поетичен образ, който Омир използва на няколко места в своята "Одисея" (виж долу примерен откъс).

Така слепият поет на поетите видял и възпял морската шир - като една широка гърбина, по която се плъзгат със своите кораби воини, откриватели и политици, за да достигнат нови брегове, да завладеят нови земи, да покорят чужди народи или да загинат със смъртта на смелите.


Омир, "Одисея", Трета песен. Както се вижда от цитирания откъс - политиката иска жертви и хекатомби от древността до наши дни!

(Редакторът на тази публикация на "Одисеята" заслужава да му счупим една-две тояги в гърба, защото от прекомерно усърдие е счупил дактила, като е "поправил" архаичния глагол "жертвува" на съвременната форма "жертва" и с това е оплескал броя на сричките. Но това е друга болезнена тема.)
***

Авторът Сър Гей Бубка тича с изменено лице далеч от тия страшни гърбежи. 
Шарж: Христо Комарницки. 

