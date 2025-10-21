Медия без
Пеевски: който си играе с хладни оръжия, не може да е премиер!

Хомо Корпулентис прати Борисов и Царя да посещават часове по религии/добродетели

21 Окт. 2025
ЗАТОВА СМЕ НА ТУЙ ЧЕКМЕДЖЕ-ДЕРЕДЖЕ
Неформалният премиер Делян Пеевски забрани на Бойко Борисов да става премиер, същата забрана важи и за Симеон Сакскобургготски, ако случайно и на него му хрумне пак да става премер. Причината е, че дават лош пример на подрастващите, играят си с хладни оръжия, нормализират размахването на остриета и резултатите са налице - тийнейджърите в България се колят по молове и учебни заведения. 
Пеевски извади за илюстрация старото видео на Борисов и Сакскобургготски от Рияд, където двамата танцуваха със саби, участвайки в саудитски ритуал. 

Арабският традиционен танц "Арда" също така петни и компрометира името на река Арда, в чието корито се мият бреговете на традиционни за ДПС избирателни райони. 
"С кой акъл Борисов и Сакскобургготски се хващат на това хоро със саби, което на всичкото отгоре носи неподходящото име Арда" - недоумява Пеевски, не приема такова поведение и съответно налага ограничения. 
"Колкото и да се тръшка Борисов - нито ще стане премер, нито ще пипа министрите, нито ще сменя председателя на Народното събрание!" - не дава Шиши.
Хомо Корпулентис - сапиенсът с главно Д, е категоричен, че такива хора като Борисов и Сакса не могат да застават начело на страната, разрешава им се да са шести в Пазарджик и не повече. 
"Дани, кажи им бе!" - така Пеевски покани вътрешния министър да каже нещо умно за морала на бившите премиери. 
И министър Дани каза:
"Десетилетия култ към мутрите и размахване на мечове направиха децата ну мутропитеци. Затова сме на това чекмедже-дередже. Къде е семейството, къде са добродетелите?" - попита риторично министърът, който не е на Пеевски, но не му личи. 
Пеевски от своя страна заповяда на Борисов и Сакскобурготски да тръгват по училищата, да влизат в часовете по добродетели и религия, да се разкайват за миналото си пред децата, да се дават като лош и печален пример докъде са се докарали и да работят за каузата - нашите деца да свалят нивата на агресия, да спрат да се колят и да не се избиват по пътищата, едва-що взели шофьорски книжки.
Георг Гепргиев също направи изявление и заяви, че никога не е целувал меча на Бойко Борисов и винаги е бил за мир. 
***
Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
