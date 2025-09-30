Всички ще носят hand-джоб камери против корупция и злоупотреби

ЗА ХОРАТА ЧОВЕК УБИВАМ!

Неформалният премиер с главно Д внесе антикорупционен законопроект, който има за цел да предпази целия народ от изкушението да участва в корупция и злоупотреба с публични и частни средства. За целта цялото население ще бъде задължено да си купи записващи устройства, които денонощно ще записват какво се случва по оста "лява ръка - десен джоб". Така всеки ще знае, че законите за корупцията се отнасят лично за него и гражданското съзнание ще се повиши.

Разбира се, камерите ще се продават свободно в Магазините за хората, които още не са отворили, защото не беше измислено как да стане пазаруването в тях задължително и да се завъртят някакви пари извън десеттях милиона бюджетни средства, които вече са усвоени, а магазини упорито не се явяват.

Освен антикорупционен, законопроектът Hand-джоб е и антипопулистки, защото касае целия народ поголовно и представлява крайно непопулярна мярка.

"На думи всички сме против корупцията, но когато се отнася за другите. Аз го знам и по себе си" - мотивира се големият наш политик, който е решил да плесне и себе си през лявата ръка по пътя към десния джоб.

"Няма да крия, имам необяснимо и за самия мен богатство. На всичко това трябва да се сложи край. Каквото за другите, това и за мен. Каквото за Юпитер, същото и за вола. Проверката е висша форма на доверие, както не е казал Джордж Сорос. Покритото мляко котката не го яде. Коритото на прасето си е само за прасето" - излива народни мъдрости Хомо Корпулентис като в задача по социална математика с тръби-отклонения от плевенски язовир.

Обществената поръчка за камерите обаче ще се прави без камери, защото още не са доставени.



Шарж на Сър Гей Бубка от Христо Комарницки.