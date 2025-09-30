Медия без
Всички ще носят hand-джоб камери против корупция и злоупотреби

Устройствата ще проследяват какво се случва от лявата ръка до десния job

30 Септ. 2025
Тая камера малко се е отплеснала от десния джоб.
Pixabay
Тая камера малко се е отплеснала от десния джоб.

ЗА ХОРАТА ЧОВЕК УБИВАМ! 
Неформалният премиер с главно Д внесе антикорупционен законопроект, който има за цел да предпази целия народ от изкушението да участва в корупция и злоупотреба с публични и частни средства. За целта цялото население ще бъде задължено да си купи записващи устройства, които денонощно ще записват какво се случва по оста "лява ръка - десен джоб". Така всеки ще знае, че законите за корупцията се отнасят лично за него и гражданското съзнание ще се повиши. 
Разбира се, камерите ще се продават свободно в Магазините за хората, които още не са отворили, защото не беше измислено как да стане пазаруването в тях задължително и да се завъртят някакви пари извън десеттях милиона бюджетни средства, които вече са усвоени, а магазини упорито не се явяват.
Освен антикорупционен, законопроектът Hand-джоб е и антипопулистки, защото касае целия народ поголовно и представлява крайно непопулярна мярка. 
"На думи всички сме против корупцията, но когато се отнася за другите. Аз го знам и по себе си" - мотивира се големият наш политик, който е решил да плесне и себе си през лявата ръка по пътя към десния джоб. 
"Няма да крия, имам необяснимо и за самия мен богатство. На всичко това трябва да се сложи край. Каквото за другите, това и за мен. Каквото за Юпитер, същото и за вола. Проверката е висша форма на доверие, както не е казал Джордж Сорос. Покритото мляко котката не го яде. Коритото на прасето си е само за прасето" - излива народни мъдрости Хомо Корпулентис като в задача по социална математика с тръби-отклонения от плевенски язовир. 
Обществената поръчка за камерите обаче ще се прави без камери, защото още не са доставени. 

Шарж на Сър Гей Бубка от Христо Комарницки. 

фейк бюлетин, фалшиви новини

