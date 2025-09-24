Медия без
Н. Алгафари: Ако усетя минимално влияние, спирам да ходя при Пеевски!

Ни съм взел, ни съм дал, говорихме, че Клаудия Кардинале е взела-дала, оказахме се прави и за това - вдига ръце анализаторът

24 Септ. 2025
Серия снимки без автор се затъркаляха в интернет - ако са истински, те показват посещение на Алгафари в стаята на обикновения депутат Делян Пеевски в бившия Партиен дом.
Серия снимки без автор се затъркаляха в интернет - ако са истински, те показват посещение на Алгафари в стаята на обикновения депутат Делян Пеевски в бившия Партиен дом.

НЕ Е ИНСТРУКТАЖ
Независимият аналлизатор Нидал Алагафари заяви, че нидавал да му влияят на независимата оценка и гледна точка върху събитията в страната. Ако се случвало гледната му точка да съвпада с нечия друга гледна точка с главно Д - това очевидно се дължи на правилността и на двете гледни точки.
Това ставало по следния начин - неговият анализ тръгвал по един път, чуждият анализ тръгвал по друг път и така двата аналитични пътя независимо един от друг се събирали в крайната точка, където са координатите на Истината. 
"Да, бях при г-н Пеевски на приятелско посещение, не сме говорили по работа или да сме изпадали в някакви анализи, скутове, натиск, инструктаж - уточнява Нидал. - Ни съм взел, ни съм дал нещо на Пеевски, говорихме за това, че Клаудия Кардинале е взела-дала. Оказахме се прави и за това, скъпата за нас и за милиони хора Клаудия вече е на едно по-добро място. Аз, ако усетя дори минимално влияние на г-н Пеевски върху политическите ми анализи или разни положения в съдебната система, незабавно ще спра да ходя в Партийния дом, ще забраня и на сина ми да ходи в парламента, за да не му влияят лошо и на него!" - категоричен е експертът, който е депутатски тейко. 
Той смята също така, че хората са се отчуждили и трябва да се виждат по-често, а не да се сещаме един за друг, когато вече е късно. 
"Животът е миг, илюзия, ново начало и край!" - подсеща ни за вечните истини Нидал и пак си спомня Клаудия Кардинале, осветена от разговора за нея в стая 222А и от светлините на рампата. 
Според него цифровото кюлче е химера и сериозните хора признават три начина на разплащане: в брой, кеш и на ръка. 

