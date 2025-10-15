Медия без
Есе

Скоростна издръжливост! С 200 км/ч Борисов свършва шести и задоволява всички в Пазарджик

14 Окт. 2025

По съдържанието на днешния хаотичен монолог на Бойко Борисов наблюдателите анализираха колкото могат този потоп на съзнанието, ала никой не обърна внимание на един еротичен мотив. Обидно! 
Коментирайки изборните резултати в Пазарджик и кой колко гласове купувал, Борисов омерзено изтъкна второто място на "Продължаваме промяната". На Борисов "тия избори не са му важни", затова ГЕРБ е на шество място. Но специално за второто място на ПП Борисов се изказа с горчива като пелин ирония и приблизително следните думи (вярно по смисъл): 
"ПП са на второ място и се радват като... ТЕ ИСКАТ КАТО В ЖИВОТА, ВАЖНОТО Е ДА СВЪРШИШ ВТОРИ!" 
***
За по-слабо ориентираните читатели разяснявам. 
"Като в живота" - в случая се има предвид любовния живот на амбициозния мъж, който иска да достави радост първо на любимата си, после и той самият да финишира в екстаз. А не да приключи преждевременно, с което да наскърби жената и да рискува репутацията си на мъж-съкровище, любовник-мечта, шпага елегантиарум и сбъднат сън. 
Ако оранжевият кондом се сгъне преди катарзиса на Мата Хари - има сериозна опасност жената да се озлоби, да аранжира чекмеджето с пачки и кюлчета, да те снима опънат напреко на леглото, да снима пачките, да подари снимките на лоши хора... 
Съвременното общество е повлияно от порно културата и разните там прогресивни идеи за женското щастие с претенциите на плътта.
Ако си Иван Тургенев или Йохан Волфганг Гьоте - изсипеш там една кофа романтични глупости, жената припада и за ония работи не се приказва изобщо, все едно сме в час по добродетели. 
Лесна работа! 
А към съвременния мъж има къде по-високи изисквания и жените обогатиха неимоверно арсенала си от сексуални обиди.
А Борисов къса менискус след менискус, но никога не изостава от Времето. 
А Времето препуска с 200 км/ч. и златните му подкови чаткат по черепите на глупаците, както е казал Толстой, ама не оня, ами другият дебелият. 
Стига романтично-литературни отклонения, говорим за сериозни работи. 
Както знаем от съвременния Класик - на прост човек акъл не можеш да му набиеш, можеш да му набиеш нещо друго с 200 км/ч. 
И сега си представете този свръхчовек Борисов как в Пазарджик се доказва като мъж в условия на групова динамика, поддържа феноменалната превишена скорост от 200 км/ч и въпреки това свършва шести! 
Въпреки че нито един суджук не е стигнал до него, той не оставя нито една маруля незадоволена! 
Поклон!
***


Soundtrack: 

Преждевременное семяизвержение
Provided to YouTube by CDBabyПреждевременное семяизвержение · Валентин СтрыкалоЧасть чего-то большего℗ 2013 Валентин СтрыкалоReleased on: 2013-10-20Auto-gene...
YouTube


 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
