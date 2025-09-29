Подкупите от тираджиите на Р. Уилямс били за Благо Коцев

ТАХОШАЙБА ГЕЙТ

Разбра се откъде никнат краченцата и на тия подкупи, които бяха поискани с Гугъл Транслейт от шофьорите на камионите с тонколони за концерта на Роби Уилямс. Както знаете от новините - инспекторите от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (бившето ДАИ) са арестувани и полууволнени, защото си поискали подкуп под предлог - манипулирани тахошайби. Всъщност нещата са малко по-сложни и получател на подкупите е Благомир Коцев - кметът на Варна, който от месеци е арестуван незаконно, ала справедливо.

Схемата бе разкрита от царицата на кетъринга Пламенка, която също почти е давала навремето подкуп на Благомир Коцев, макар че той не знае.

Пламенка свидетелства пред прокуратурата и КПК (Комисия за процентите от корупция), че подбудител за искането на подкуп от тираджиите на Роби Уилямс отново е Коцев, макар че и за това пак ще се направи на ни чул, ни видял, и ще спекулира с емоционални шантажи за болната му жена с малките им деца.

Макар и в ареста, ненаситният Коцев пуснал дългите си октоподни пипала, които чрез сложна система от зависимости стигат и до "Автомобилна администрация", и до много други места със силно усещане за корупция.

И в случая не става дума за обикновено корупционно искане в стил "ко ши прайм ся?" Това не би свършило работа, защото тираджиите на Роби Уилямс не са вчерашни и с две прости фрази от Гугъл-разговорника не можеш да ги склониш към даване.

Схемата е доста по-сложна - разказва Пламенка.

Тези тахошайби в камионите представляват дискове, които записват данни за скорост, спиране, тръгване на камионите, почивки и вечеринки.

Служителите на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" били обучени от хората на Коцев да претендират, че в дисковете на тахошайбите вместо тези данни са записани концерти на Роби Уилямс от турнето му. За целта даиджиите "пускали" тахошайбите на мобилните си устройства, като същевременно включвали тайно бодикамерите си да възпроизвеждат именно концерти от турнето. Ошашканите тираджии нямало какво да възразят и тръгнали покорно към банкоматите.

Звучи фантастично, ала прокуратирата, КПК и съдът на спешно нощно заседание приеха думите на Пламенка за чиста и свята Истина, след което преместиха Благомир Коцев в единична гола килия без достъп до нищо освен до отходната дупка в пода.

За по-сигурно Коцев е с белезници, пранги и чугунен обръч на шията поради опасност да повлияе на разследването или да извърши друго престъпление.

Даиджиите са освободени и върнати на работа, защото очевидно са само пешки в многоходовата комбинация на архизлодея корупционист, манипулатор и инженер на човешките души Коцев.

Междувременно кетъринг фирмата на Пламенка нахрани гладните с две попчета и пет хляба, което още повече повдигна кредитния ѝ рейтинг в Съдебната система.