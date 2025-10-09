Поправка в закона: криминализира се само осветяването на ОТличния живот

ОТЛИЧНА ДРАМА

Между разглеждането в комисия и първото четене в пленарната зала Закона за престъпления срещу личния живот претърпя съществена промяна, защото Тошко ЙорДанов го изредактира в движение на бегом, така че да работи максимално в полза на хората и особено качествените хора. Законът вече касае ОТличния живот на хората и защитава хората с определен статут и тежест в обществото, а не всички наред.

Съображенията за поправката са сериозни. Хората са много и не може на всеки държавата да му варди жалкия животец, който дори не може да се нарече "личен". Какъв "личен живот" има например хората в спалните райони и гетата?

Законотворецът ЙорДанов обясни:

"Човек, който живее в панелка, практически няма личен живот. Когато в семейството му има скандал или правят любов, всичко това се чува отлично от съседите и чисто технически не може да представлява лична тайна. Това е Законът на Ом за звуковите вълни, чиста физика. Радостите и скърбите в панелки и бидонвили де юре и де факто са глашатайни, не го казвам за каламбура, просто трябва да гледаме реално".

Според ЙорДанов простолюдието и кенефните шоу-програми все за някого трябва да клюкарят и затова отличният и приличен личен живот се обгражда с високите стени на Закона, а псевдоличният живот на бедняците се предоставя за обществено ползване, осмиване, обсъждане и разнасяне по общестените кенефи-телевизии.

Разбира се, ще има изключения и за хора с пари.

"Аз знам, че хората искат да приемат и предават простотии за Киро, Лена, Парапета и Асен с пеньоара, но за тях в Закона е предвидена специална алинея, че са аморални люде и не могат да претендират за личен живот. Все пак правото е морал, облечен в закон. Най-добре ще е разбира се да обеднеят, но това не става толкова бързо, много са крали!" - изтъкна още ЙорДанов, който си е сложил голямо Д по средата на фамилията, за да подчертае, че не усеща минимално влияние от Пеевски.

