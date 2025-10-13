Медия без
Дилъри на влияние в Нобеловия комитет бяха заловени край Пазарджик

И полицаите мислели, че става дума за изборна търговия, но престъпниците били там по друга работа

13 Окт. 2025

ИЗБОРИТЕ СА ОК
В специализирана акция на МВР срещу изборната търговия в Пазарджик и околностите не бе заловен нито един дилър на гласове, но след екшън преследване в различни точки на региона бяха спипани десетки агенти на влияние, оказали нерегламентирано въздействие върху Нобеловия комитет. 
При претърсванията в дрехите на заподозрените и техните автомобили били открити списъци с имена и пачки кеш, но полицаите безпогрешно установили, че това е доста жалко прикритие за истинската им престъпна дейност. 
Тия тъмни субекти не били извършили и половин изборно нарушение, защото истинската им цел била да повлияят на Нобеловия комитет, който да връчи наградата за мир не на Доналд Тръмп, а на някаква жена от Латинска Америка. 
"Така и стана - свидетелства източник от пазарджишката полиция. - Нобелът наистина отиде при тази венецуелка ли е, каква е там, при положение че наградата си беше напълно заслужена от президента на САЩ Доналд Тръмп, който спря толкова много войни и постигна мир от Албания до Пакистан през Ивицата Газа. Но на някои хора това им се зловиди. За съжаление тия хора имат наглостта да се навъртат край Пазарджик и хвърлят петно върху страната ни. Така никога няма да ни свалят магнитските санкции" - съжалява да констатира източникът. 
"Де да бяха дилъри на гласове, това е бял кахър, щяхме да се справим. Ама Нобелът е сериозна работа и за съжаление не можахме да ги изловим навреме тия негодници" - признава частичното поражение източникът. 
"Положителното в цялата работа е, че като ги притиснахме в рамките на закона, заловените пропяха и почнаха да дават ценни показания за господарите си от ПП-ДБ. Очаквайте големи разкрития, от които обаче няма да се възгордеем, защото просто си вършим работата" - открехва капака на сандъка с предстоящите сензации нашият източник с главно Д. 

Авторът Сър Гей Бубка тича с изменено лице подир новините в Пазарджик и околните села. 
Шарж: Христо Комарницки.

