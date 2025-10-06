Борисов предложил на Тръмп Младши концесия за боклука на "Люлин"

УТОЧНЕНИЕ!

След телефонен разговор с Доналд Тръмп Старши Wall Street Journal публикува уточнение на подвеждащата си информация относно пазарлъците на Бойко Борисов с Доналд Тръмп Младши.

Според уточнението Борисов не е искал отмяна на санкции, а напротив - помолил е да му сложат и на него, след като видял политическия възход на Пеевски, откак стана подсанкционен. Откак Пеевски е под ударите на Глобалния полов Акт Магнитски, получи украински орден, легитимира се като водещ политик, засили още повече позициите си в съдебната и околосъдебната система, големите медии се държат правилно, овладя ДПС, овладя БСП, овладя ИТН, още малко и ще овладее ГЕРБ; навсякъде висят отвъд мандатите си негови хора, от прокуратурата до народната телевизия през плюшените зайчета и джуджетата.

"И аз искам така, вадете ги и ги слагайте тия санкции, бийте ме пред камината, обичам Америка!" - разкъсал си ризата между четвъртото и петото на обяда Хаджи Бастунджи Бойко, уточнява Wall Street Journal.

Друго важно уточнение: бизнес предложенията на Борисов не били само в енергетиката, офертата за Руско-турски поток е извадена от контекста!

"Предложих на Тръмп Младши да вземат енергетиката, тръби-мръби, рафинирани бургазлийки, това е едно на ръка - признава Борисов и веднага допълва важната част, която променя всичко. - Казах на Малкия Доналд, че енергийната сделка върви в пакет с концесията за боклука на "Люлин" и "Красно село". Това е много важно, защото боклукът на най-големия квартал в България е силен политически инструмент. Като имаш боклука, ще можеш да контролираш кмета, наркотрафика и други важни лостове с опорни точки. Доналд ме разбра, той е малък, но вече знае, а вие сте уличници" - цитира точно думите на Борисов уличният Street Journal.

Това уточнение бе публикувано веднага след като Тръмп Старши постави ултиматум на Wall Street Journal в срок от две седмици да напишат истината, иначе ще се съдят направо на втора инстанция в Софийски апелативен съд за 10 млрд лева.

"И бъдете сигурни, че ще спечеля това дело-шамар, лунатици с лунатици и мърди безподобни! - крещял на Мърдок Тръмп директно по червения телефон. - Имам хора под санкции, които ще ми свършат работа, ако ще турско да стане" - заплашил Тръмп и вестникът веднага пусна уточнение, без да чака не две седмици, а две минути!

Вестникът бе пратен по дипломатическа поща до всички български национални телевизии, за да не си играят на информационен неутралитет, караракта, перде и затъмнение.

***

