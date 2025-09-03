Медия без
Ватман мята пачки от кабината, връща доверието в професията

Безпрецедентна акция на пиар и социална отговорност разтърси столицата

03 Септ. 2025
Да не би Анушка да е разляла олиото! - питаха се шокираните минувачи... Илюстрация: Пит Стахов.
ЖЪЛТАТА СТРЕЛА
Безпрецедентна акция на пиар и социална отговорност се проведе на релсов път в центъра на столицата, където ватман мяташе пачки от кабината пред удивените минувачи. 
Минувачите гледаха и не вярваха на сетивата си. Чудеха се дали парите са истински, дали това не е някакъв капан, да не би Анушка да е разляла олиото или друго неочаквано коварство с декапитални последици! 
Нищо подобно! 
Парите бяха истински, опасности край релсовия път нямаше повече от обкновено, всеки щастливец, озовал се наблизо, с малко смелост и късмет можеше да се сдобие с един голям бонус или както се казва на административен език - допълнително материално стимулиране. 
Акцията имаше за цел да върне доверието към столичния електротранспорт и неговите храбри недооценени ватмани след поредицата от катастрофи с трамваи през последните дни. 
И действително - по време на акцията индексът на доверие към Колективния ватман се повиши многократно, хората бяха склонни да оправдаят неприятните инциденти: хората си спомниха, че са човеци и, че ватманите работят при нечувано тежки условия, с ниски заплати, за които Борисов около матурите намери пари, но само за временно увеличение на ниските им заплати. 
"Вдигнете им заплатите трайно, а не да ги изнервяте с временни решения. Срокът изтича, хората чувстват несигурност и правят грешки. И на ватманите, и на полицаите вдигнете още заплатите, искаме да живеем в сигурност и надежден транспорт, когато пращаме децата си на матури или на поправителен изпит!" - заяви гражданин-късметлия, успял да докопа две пачки с десетачки. 
Бавна баба, която не видя пачките, но не можа да си вземе, беше на обратното мнение и заяви, че пенсията ѝ е ниска и да пробват ватманите да живеят с толкова пари! 
И бабата падна на тазобедрената си става.
Но кой ти слуша падащи баби! Индексът на доверие в трамвайното дело продължи да расте и борсите затвориха вечерта при много добри показатели. 
Отделни граждани леко пострадаха при сбивания за летящите пачки, а на един смелчага трамваят все пак му отряза ноктите малко по-дълбоко, но какво са 1-2 фаланги, когато притежаваш десетки левове на пълна аванта! 
***
Саундтрак от старите ленти: 

Бисер Рачев - Ватмане
Знатната песен ,,Ватмане" изпълнена от Бисер Рачев
YouTube

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
